12:55 26 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.33
  • EUR9518.45
  • USD8378.18
Поиск

Ребенка, упавшего 12 дней назад в колодец в Испании, спасти не удалось

© Sputnik / Igor Zarembo
В мире
Получить короткую ссылку
1801

За судьбу двухлетнего Хулена переживала вся Испания и весь мир. Однако в ночь на субботу угасла последняя надежда – спасатели извлекли его тело.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.  В Испании спасатели извлекли тело двухлетнего мальчика, который упал в технический колодец 12 дней назад.

Ребенок погиб в узком тоннеле глубиной 100 метров и шириной 25 сантиметров.

Эскалаторы в торговом центре, архивное фото
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Мужчина чудом спас упавшего с эскалатора малыша – видео заставит вздрогнуть

Как сообщила пресс-служба испанской Гражданской гвардии, спасатели в субботу обнаружили тело малыша по имени Хулен. Родители ребенка уже проинформированы о случившемся.

Спасательная операция продолжалась много дней, и она стала одной из самых сложных в истории Испании. В ней участвовали более 300 человек - пожарные, сотрудники аварийных служб и гражданской защиты, гражданская гвардия, полиция, а также технические специалисты из различных частных компаний.

Напомним, 13 января мальчик упал в узкий технический колодец, который используется для поиска воды. После падения мальчика в нем обрушился грунт. Экстренные службы были вынуждены пробурить параллельную вертикальную шахту, а от нее рыть горизонтальный проход.

До последнего не было известно, жив ли ребенок. Родители мальчика уже потеряли одного сына - он умер в возрасте трех лет в прошлом году.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Неделя высокой моды в Париже: Viktor&Rolf
Мемы, феминизм и высокая мода на показе Viktor&Rolf в Париже
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко опозорился в Давосе и насмешил зал - видео
Как получить загранпаспорт в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054