Ребенка, упавшего 12 дней назад в колодец в Испании, спасти не удалось

За судьбу двухлетнего Хулена переживала вся Испания и весь мир. Однако в ночь на субботу угасла последняя надежда – спасатели извлекли его тело.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В Испании спасатели извлекли тело двухлетнего мальчика, который упал в технический колодец 12 дней назад.

Ребенок погиб в узком тоннеле глубиной 100 метров и шириной 25 сантиметров.

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Как сообщила пресс-служба испанской Гражданской гвардии, спасатели в субботу обнаружили тело малыша по имени Хулен. Родители ребенка уже проинформированы о случившемся.

Спасательная операция продолжалась много дней, и она стала одной из самых сложных в истории Испании. В ней участвовали более 300 человек - пожарные, сотрудники аварийных служб и гражданской защиты, гражданская гвардия, полиция, а также технические специалисты из различных частных компаний.

Напомним, 13 января мальчик упал в узкий технический колодец, который используется для поиска воды. После падения мальчика в нем обрушился грунт. Экстренные службы были вынуждены пробурить параллельную вертикальную шахту, а от нее рыть горизонтальный проход.

До последнего не было известно, жив ли ребенок. Родители мальчика уже потеряли одного сына - он умер в возрасте трех лет в прошлом году.