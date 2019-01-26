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Место прорыва дамбы в Бразилии

Прорвавшаяся дамба в Бразилии похоронила десятки людей - видео катастрофы

REUTERS / Washington Alves
В мире
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На железорудной шахте в Бразилии обрушилась плотина резервуара с отходами добычи ископаемых. На данный момент известно как минимум о 50-ти погибших.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Не менее полусотни человек стали жертвами прорыва дамбы, сдерживающей воду с отходами металлургической промышленности бразильском штате Минас-Жерайс на юго-востоке страны. Около 200 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом в пятницу сообщает газета Hoje em dia.

По словам губернатора штата Ромэу Зема, найти живыми пропавших без вести на месте стихийного бедствия минимальны.

Грязевой поток похоронил под собой кафе, где обедали сотни рабочих.

Спасатели используют землеройные машины в надежде обнаружить выживших.

В Сети появляются десятки видео, на которых видны последствия ЧП.




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