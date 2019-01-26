Рекордный снегопад в Москве может нарушить планы узбекистанцев

Компания Uzairways предупредила граждан республики о возможных задержках или отменах авиарейсов в Москве из-за сильного снегопада, обрушившегося на российскую столицу.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways предупредила узбекистанцев, вылетающих в Москву или встречающих здесь пассажиров из столицы России, о снежном буране, который может спутать планы.

"В связи с ухудшающейся погодой в Москве и надвигающемся на город снегопадом убедительно просим уточнять расписание рейсов по данному направлению. Uzbekistan Airways приносит свои извинения за возможные неудобства", - говорится на сайте НАК.

В субботу, 26 января, на Москву обрушился сильный снегопад. По прогнозам синоптиков, снег будет идти 45 часов и выпадет почти половина месячной нормы осадков. Ожидается, что снегопад станет самым мощным за последние 20 лет.

Обстановку усугубляет и сильный ветер, видимость ухудшится до 1 км и менее, на дорогах повсеместные снежные заносы.

Уже известно, что авиакомпания "Аэрофлот" отменила 26-27 января более 130 рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий.

Между тем интернет-пользователи делятся фото-и видеофактами мощного снежного бурана.