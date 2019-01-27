Исследование: почему вредно работать по ночам

Специалисты заявили, что работа в ночные часы усиливает окислительные повреждения ДНК.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Недостаток сна и ночное бодрствование приводит к повреждению структуры ДНК, заявили ученые из Гонконгского университета. Результаты исследования опубликовал журнал Anaesthesia.

Работа в ночную смену усиливает окислительные повреждения ДНК, в итоге повышается риск развития серьезных хронических заболеваний.

Авторы исследования поставили опыт на себе. Доктора, которые постоянно работали в ночную смену, по ее завершении сдавали кровь на анализы.

Уровень повреждений ДНК у тех, кто работал в ночное время, оказался значительно выше, чем у их коллег, которые трудились днем, а ночью отдыхали.

Ранее сотрудники испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований заявили, что короткий или неглубокий сон может стать причиной развития хронического заболевания — атеросклероза. В исследовании были задействованы 3974 человека.