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Исследование: почему вредно работать по ночам

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В мире
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Специалисты заявили, что работа в ночные часы усиливает окислительные повреждения ДНК.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Недостаток сна и ночное бодрствование приводит к повреждению структуры ДНК, заявили ученые из Гонконгского университета. Результаты исследования опубликовал журнал Anaesthesia.

Работа в ночную смену усиливает окислительные повреждения ДНК, в итоге повышается риск развития серьезных хронических заболеваний.

Сон
© Flickr/ Pink Sherbet Photography
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Авторы исследования поставили опыт на себе. Доктора, которые постоянно работали в ночную смену, по ее завершении сдавали кровь на анализы.

Уровень повреждений ДНК у тех, кто работал в ночное время, оказался значительно выше, чем у их коллег, которые трудились днем, а ночью отдыхали.

Ранее сотрудники испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований заявили, что короткий или неглубокий сон может стать причиной развития хронического заболевания — атеросклероза. В исследовании были задействованы 3974 человека.

Теги:
сон, Ученые



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