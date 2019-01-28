Плошки с водой вместо рулонов: В Германии просят забыть про туалетную бумагу

Немцам предложили задуматься о новых предметах интимной гигиены, памятуя о проблемах экологии

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Оказывается, ежегодно люди смывают в унитаз тонны туалетной бумаги, совершенно не задумываясь о том, как сильно это вредит планете.

Немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung, призвала вспомнить об этом и отказаться от бумаги.

© Sputnik / Антон Денисов В Узбекистане предлагают организовать туалеты на станциях метро

По ее словам, человечеству пора искать иные способы гигиены.

Согласно статистике, каждая семья в ФРГ каждый в год расходует в среднем 93 рулона туалетной бумаги – то есть около миллиарда килограммов этого средства гигиены смывается в унитаз.

Кроме того, практически все производители отказываются использовать старую бумагу в производстве из-за высоких запросов общества и закупают свежую древесину.

Автор статьи напоминает, что столь халатное отношение к деревьям ведет к большим проблемам с экологией, поэтому людям следует использовать биде или на худой конец различные емкости с водой.