Из Узбекистана экстрадирован подозреваемый в хищении средств из БТА Банка

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Подозреваемый в соучастии в хищении средств в особо крупном размере из БТА Банка в 2005-2009 годах экстрадирован в Казахстан из Узбекистана, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана.

"Сотрудниками генеральной прокуратуры и Национального бюро по противодействию коррупции из Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Артур Трофимов. Задержанный подозревается в соучастии в хищении денег в особо крупном размере из АО "БТА Банк" в 2005-2009 годах, их легализации (отмывании), а также в создании и руководстве организованной преступной группой", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Известно, что экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря слаженным действиям казахстанских правоохранительных органов с узбекскими коллегами.