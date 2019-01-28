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Дженнифер Энистон

Голливудская звезда Дженнифер Энистон скоро впервые станет мамой

© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
В мире
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Бывшая жена актера Брэда Питта решилась на усыновление годовалой малышки из Мексики.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон вскоре станет мамой. Об этом на своих страницах сообщает New Idea со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, актриса хочет удочерить 13-месячную девочку из мексиканского приюта. Энистон уже начала оформлять необходимые документы.

49-летняя Дженнифер недавно работала в одном из приютов в Мексике, и увидела там малышку, в которую "сразу влюбилась".

В сообщении говорится, что она хотела усыновить ребенка еще будучи замужем за Джастином Теру, однако он все время заявлял, что для этого неподходящий момент. Недавно пара развелась. Таким образом, ребенка актриса будет воспитывать одна.

Теги:
Усыновление, актриса, Америка



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