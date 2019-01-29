Стал известен состав жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

В этом году участники будут бороться за призовые места в пяти номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени" и "Вдохновение".

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Объявлен состав интернационального жюри Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

Работы участников будут оценивать ведущие фотографы и редакторы мировых изданий, фото- и информационных агентств: фотограф The New York Times Джеймс Хилл, глава фотоагентства laif Питер Битцер, руководитель фотоотдела Time News Magazine Элис Габринер, заместитель руководителя выпуска агентства Yonhap News Agency Чо Бо Хи, колумбийско-американский фотограф Хуан Аредондо, российский фотограф Европейского пресс-фотоагентства ЕПА Сергей Ильницкий, а также Альберто Прина — основатель и координатор ежегодного Фестиваля этической фотографии (Festival della Fotografia Etica) в итальянском Лоди.

© Foto : Тайсир Махди, Stenincontest "Жизнь продолжается": выставка финалистов конкурса имени Стенина 16

"Очень важно помнить тех фотографов, которые погибли во время работы в зонах конфликта. Для меня этот конкурс — достойное свидетельство значимости работы Андрея Стенина", — заявил фотограф The New York Times Джеймс Хилл.

Глава фотоагентства laif Питер Битцер отметил, что быть членом жюри конкурса имени Стенина — честь и привилегия, поскольку его задача — всемерная поддержка молодых фотожурналистов в их очень важном труде.

Основатель и координатор ежегодного Фестиваля этической фотографии Альберто Прина заявил, что счастлив присоединиться к жюри, потрясающей группе профессионалов, и не только потому, что это замечательная возможность научиться у коллег чему-то новому. "Это также и прекрасная возможность поделиться своим опытом во время работы жюри".

В этом году участники будут бороться за призовые места в пяти номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени" и "Вдохновение". Последняя номинация новая, она включит одиночные фотографии, с помощью которых соискатели расскажут, что дало импульс или стало выражением вдохновения. Это могут быть картины природы, яркие этники или жанровые зарисовки, портреты детей и взрослых в разных техниках и стилях.

© Foto : Луис Тато, Stenincontest Лауреат конкурса имени Андрея Стенина рассказал о своей работе и планах

В остальных номинациях конкурсанты могут подать по одной работе в категориях "Одиночная фотография" и "Серия".

Прием работ продлится до 28 февраля на сайте stenincontest.ru.

Обладатели первого, второго и третьего места в каждой номинации получат по 100 тысяч, 75 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — 700 000 рублей.

Кроме того, молодые фотографы смогут показать свои работы на российских и международных площадках — выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.

Цель конкурса имени Андрея Стенина, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, — поддержка молодых фотографов и привлечение общественного внимания к задачам современной фотожурналистики.