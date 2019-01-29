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Женщина на три дня застряла в лифте в одной из квартир в Нью-Йорке

Женщина на три дня застряла в лифте у миллиардеров в Нью-Йорке

© buzzfeednews
В мире
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53-летняя Маритез Фортализа не живет в этом доме, а является домработницей в таунхаусе у местных миллиардеров на Upper East Side.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. Спасатели пришли на помощь женщине, которая застряла в лифте дома за 20 миллионов долларов, в понедельник ранним утром, сообщает Buzzfeed.

По словам медработников, с ней все в порядке.

Известно, что 53-летняя Маритез Фортализа не живет в этом доме, а является домработницей в таунхаусе у местных миллиардеров на Upper East Side.

В СМИ утверждают, что на тот момент Маритез была одна в доме и не взяла с собой мобильный телефон.

Кто позвонил спасателям утром в понедельник - неизвестно.

По словам хозяев дома, они благодарны службе спасения, а сама Маритез сейчас в госпитале и с ней все в порядке.

Почему женщина оказалась заперта в лифте на три дня, еще предстоит узнать. Полиция проведет расследование.

Домом за 20 миллионов долларов владеет Уоррен Стивенс, хозяин компании Stephens Inc. Домработница знакома с семьей уже более 18 лет.

Теги:
США, лифт, Миллиардер



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