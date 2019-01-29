Подарок от Ким Кардашьян: духи ко Дню святого Валентина

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. Ким Кардашьян анонсировала выход новой парфюмерной линейки, которую она подготовила ко Дню святого Валентина, сообщается в ее Instagram.
Известно, что всего будет доступно три аромата, которые поступят в продажу уже 31 января: цветочный Baby Girl, цитрусовый Baddie и карамельный Wifey, каждый из которых поместят в лаконичные флаконы в форме сердечка.
Напомним, что предыдущие три аромата в таком же формате стали хитом продаж и быстро были раскуплены. Стоимость одного флакона составит тридцать долларов.
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Guess what we are launching just in time for Valentines Day???!!! So excited to announce we are bringing BACK the original 3 @kkwfragrance KKW HEARTS + launching 3 new KKW HEARTS Wifey, Baddie & Baby Girl exclusively at the Pop-Up on 01.30 and online 01.31 at KKWFRAGRANCE.COM #KKWFRAGRANCE