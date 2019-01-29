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Скорая медицинаская помощь, архивное фото

Новость о гибели семьи в Магнитогорске лишила таджикистанца чувств

© Sputnik / Павел Лисицын
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Тема:
Обрушение жилого дома в Магнитогорске (18)
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Накануне Шухрата Улфатова, пострадавшего при ЧП в жилом доме Магнитогорска, выписали из Челябинской областной клинической больницы.

ТАШКЕНТ, 29, — Sputnik. Выжившему при взрыве дома в Магнитогорске таджикистанцу сообщили о гибели семьи.

Как сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на дядю Шухрата - Бахтиёра Султонова, узнав о судьбе собственной семьи, его племянник упал без сознания.

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Приехавшие по вызову медики приняли решение отвезти мужчину в больницу.

В настоящее врем, по словам дяди, Улфатов пришел в себя. Вскоре он должен получить денежную компенсацию, после чего отправится на родину в Таджикистан.

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Молодому человеку до последнего не сообщали страшную правду о его родных, опасаясь ухудшения состояния здоровья.

Шухрат вместе с женой и тремя маленькими детьми проживал на шестом этаже рухнувшего дома. Дети ходили в садик, сам он работал на стройках, а его супруга была домохозяйкой.

После взрыва Шухрата с тяжелейшими травмами доставили в Челябинскую областную больницу, где срочно прооперировали. В понедельник, 28 января, его выписали из больницы.

Жену и троих детей Улфатова похоронили в Таджикистане.

 

Тема:
Обрушение жилого дома в Магнитогорске (18)



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