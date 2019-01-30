Эксперт рассказал, что будет в случае войны России с Японией

Ученый считает, что, пользуясь военным превосходством, Япония может нанести внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. В случае войны России с Японией на Курилах мгновенно разместятся американские базы, пишет доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев в своей статье для "Военно-промышленного курьера".

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Как считает эксперт, Токио не отказался от экспансионистских амбиций, и "план Великая Япония до Урала" не отменялся. Генерал сравнил японские силы и средства с российскими на Дальнем Востоке и пришел к выводу, что превосходство находится на стороне Токио.

Так, по его словам, на дальневосточном театре военных действий Россия располагает 25 подводными лодками, десятью боевыми кораблями океанской морской зоны и 32 прибрежной. У Японии, напротив, 66 кораблей, включая пять эсминцев-вертолетоносцев со сплошной полетной палубой и ангаром для самолетов типа F-35B, 18 подводных лодок, из них треть – новые. Также в арсенале Токио находятся семь ракетных, восемь десантных, 25 минно-тральных катеров, пять морских танкеров, два корабля управления, два поисково-спасательных судна, один минный заградитель, три БДК и два малых десантных, порядка 180 самолетов и 140 вертолетов.

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Зайцев отмечает, что, пользуясь военным превосходством, Япония может нанести внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам. При этом США займет нейтральную позицию, но будет пытаться убедить Москву не применять ядерное оружие. Китай, в свою очередь, останется в стороне, но, вероятно, будет настаивать на своих территориальных претензиях к России.

В конечном итоге, пишет эксперт, Токио учтет интересы Вашингтона, и "уже на следующий день" на Курильских островах появятся американские военные базы.