Авангардный макияж: мусульманская блогерша взрывает Сеть

Сальва Рахман из Лондона становится все более популярной, делая смелые для мусульманской девушки эксперименты с макияжем.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Талантливых девушек, исповедующих ислам, огромное количество. Сегодня мы расскажем об одной из таких - о визажистке из Лондона Сальве Рахман.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @urgalsal_ 5 Ноя 2018 в 11:08 PST

Эта молодая девушка в хиджабе не просто бьюти-блогер, а самый заметный визажист с ее совсем не традиционным для исламских соцсетей макияжем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @urgalsal_ 9 Янв 2019 в 11:39 PST

Авангардный мейкап Сальвы включает в себя геометричные, небрежные и яркие композиции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @urgalsal_ 10 Дек 2018 в 3:43 PST

В своем интервью для Dazed and Confused девушка рассказывает о том, что весь этот макияж для нее - просто веселье.

"Я заметила, что люди слишком сильно уделяют внимание деталям, стараются что-то кому-до доказать, но совсем забыли, что такое веселье. Я делаю это, потому просто наслаждаюсь!", - рассказывает Сальва.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @urgalsal_ 6 Дек 2018 в 10:13 PST

Блогер признается, что ее вдохновляют такие личности, как Мисс Фэйм, Наоми Кэмпбелл и Ашвария Рай.

"Сейчас я работаю над собой. Моя цель - быть счастливой и стать лучшей мусульманкой в мейкапе, хочу просто спокойную жизнь", - говорит Сальва.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @urgalsal_ 21 Ноя 2018 в 7:16 PST

Напомним, на днях центр Бирмингема был полностью парализован из-за бьюти-блогера Джеймса Чарльза, который приехал в местный торговый центр.

Тинейджер заработал более 10 миллионов подписчиков за свои бьюти-блоги на YouTube и Instagram.