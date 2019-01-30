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Визажистка из Лондона Сальва Рахман

Авангардный макияж: мусульманская блогерша взрывает Сеть

© Instagram / urgalsal_
В мире
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Сальва Рахман из Лондона становится все более популярной, делая смелые для мусульманской девушки эксперименты с макияжем.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Талантливых девушек, исповедующих ислам, огромное количество. Сегодня мы расскажем об одной из таких - о визажистке из Лондона Сальве Рахман.

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Публикация от @urgalsal_

Эта молодая девушка в хиджабе не просто бьюти-блогер, а самый заметный визажист с ее совсем не традиционным для исламских соцсетей макияжем.

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Публикация от @urgalsal_

Авангардный мейкап Сальвы включает в себя геометричные, небрежные и яркие композиции.

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Публикация от @urgalsal_

В своем интервью для Dazed and Confused девушка рассказывает о том, что весь этот макияж для нее - просто веселье.

"Я заметила, что люди слишком сильно уделяют внимание деталям, стараются что-то кому-до доказать, но совсем забыли, что такое веселье. Я делаю это, потому просто наслаждаюсь!", - рассказывает Сальва.

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Публикация от @urgalsal_

Блогер признается, что ее вдохновляют такие личности, как Мисс Фэйм, Наоми Кэмпбелл и Ашвария Рай.

"Сейчас я работаю над собой. Моя цель - быть счастливой и стать лучшей мусульманкой в мейкапе, хочу просто спокойную жизнь", - говорит Сальва.

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Публикация от @urgalsal_

Напомним, на днях центр Бирмингема был полностью парализован из-за бьюти-блогера Джеймса Чарльза, который приехал в местный торговый центр.

Тинейджер заработал более 10 миллионов подписчиков за свои бьюти-блоги на YouTube и Instagram.




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