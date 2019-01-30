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Китайские тинейджеры тратят около $7 тыс в год на люксовые бренды

Китайские тинейджеры тратят около 7 тысяч долларов в год на люксовые бренды

Gucci.cn
В мире
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Если тенденции сохранятся, то к 2025 году китайские представители поколений Y и Z будут скупать около 46% рынка люкса.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Китайские тинейджеры склонны тратить крупные суммы на люксовые продукты, сообщает The Fashion Law.

Американская компания провела исследование, в котором аналитики опросили 15,5 тысячи молодых людей, рожденных после 1998 года, из девяти стран мира.

Выяснилось, что именно китайские покупатели могут тратить более 7 тысяч долларов в год на люксовые товары.

"Это поколение, которое никогда не беспокоится о том, как потратить меньше денег", - говорит один из исследователей.

Таким образом, это составляет около 15% расходов домашнего хозяйства. При этом молодежь из стран Запада ведет себя гораздо скромнее - там покупают гораздо меньше и общая сумма расходов на люкс составляет не более 4% от общего бюджета.

По словам экспертов, если тенденции сохранятся, то к 2025 году китайские представители поколений Y и Z будут скупать около 46% рынка люкса.




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