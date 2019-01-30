Ешь, молись, плати: жизнь афганцев под контролем талибов

ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Инженер Ахмед, глава района Хумаб провинции Джаузджан, рассказал в интервью Sputnik Afghanistan о том, какие порядки и правила установили талибы в этом уезде.
По словам Ахмеда, талибы внедрили свои законы в этом районе, занимаются вымогательством, контрабандой наркотиков в приграничных с Хумабом районах.
"С момента, как талибы захватили Хумаб, помимо сбора налогов и податей, они также вымогают деньги у людей под разными предлогами", - сообщил он.
Он уточнил, что талибы ввели штрафы за отсутствие бороды у мужчин, за отказ от чтения намаза, а также за другие "провинности".
"Поскольку Хумаб граничит с Туркменистаном, талибы получают огромные суммы денег за контрабанду наркотиков", - добавил Ахмед.
Глава уезда отметил, что в момент захвата Хумаба талибами среди них были также иностранцы, однако "сейчас их число снизилось, и они приезжают в уезд только для того, чтобы отдохнуть и поесть рыбу".
По его словам, большая часть иностранных талибов являются выходцами из Узбекистана и Пакистана.
Ахмед заключил, что центральное правительство неоднократно давало обещания вернуть под свой контроль уезд, однако дальше обещаний дело не ушло.