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Дети играют в футбол во дворе дома одного из районов Кабула

Ешь, молись, плати: жизнь афганцев под контролем талибов

© Sputnik / Валерий Мельников
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Жители района Хумаб провинции Джаузджан на севере Афганистана вынуждены жить под контролем талибов с сентября 2018 года.

ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Инженер Ахмед, глава района Хумаб провинции Джаузджан, рассказал в интервью Sputnik Afghanistan о том, какие порядки и правила установили талибы в этом уезде.

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По словам Ахмеда, талибы внедрили свои законы в этом районе, занимаются вымогательством, контрабандой наркотиков в приграничных с Хумабом районах.

"С момента, как талибы захватили Хумаб, помимо сбора налогов и податей, они также вымогают деньги у людей под разными предлогами", - сообщил он.

Он уточнил, что талибы ввели штрафы за отсутствие бороды у мужчин, за отказ от чтения намаза, а также за другие "провинности". 

"Поскольку Хумаб граничит с Туркменистаном, талибы получают огромные суммы денег за контрабанду наркотиков", - добавил Ахмед.

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Глава уезда отметил, что в момент захвата Хумаба талибами среди них были также иностранцы, однако "сейчас их число снизилось, и они приезжают в уезд только для того, чтобы отдохнуть и поесть рыбу".

По его словам, большая часть иностранных талибов являются выходцами из Узбекистана и Пакистана.

Ахмед заключил, что центральное правительство неоднократно давало обещания вернуть под свой контроль уезд, однако дальше обещаний дело не ушло.

Теги:
талиб, Радикальное движение "Талибан", Талибан, Афганистан



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