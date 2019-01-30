20:39 30 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Кебаб

Чистое мясо и низкая цена: что в Душанбе думают об узбекском фастфуде

© Pixabay
В мире
Получить короткую ссылку
50 0 0

Сейчас первый узбекский фастфуд в Душанбе работает в обычном режиме, по словам персонала, в день приходит 50-60 посетителей.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Проезжая сегодня мимо столичного Дома печати, решил зайти в "Ташкент нон-кабоб" - первую точку узбекского фастфуда, заработавшую недавно в Душанбе, сообщает корреспондент Sputnik Таджикистан Азамат Шокиров.

Посетителей в кафе было немного, человек шесть. По сравнению с тем ажиотажем, что возник в Душанбе в первые три дня после открытия – мизер.

Тогда владелец точки быстрого питания объявил в социальных сетях акцию "Плати сколько сможешь", условия которой заключались в следующем: каждый покупатель мог сам назначить цену за приобретаемую еду. Подразумевалось, что вырученные денежные средства пойдут на благотворительность.

Узбекский фаст-фуд в Душанбе
Sputnik
Узбекский фаст-фуд в Душанбе

Все три дня, пока шла акция, у входа в кафе выстраивались длинные очереди. Многие клиенты решили, что благотворительность касается именно их, и покупали нон-кабоб по цене в 5-7 раз ниже реальной стоимости. Хотя были и те, кто действительно приходил потратить деньги на благие цели.

Сейчас первый узбекский фастфуд в Душанбе работает в обычном режиме, по словам персонала, в день приходит 50-60 посетителей.

Главное блюдо, как исходит из названия, нон-кабоб – лепешка с говядиной, приготовленные по оригинальному ташкентскому рецепту. Четверть лепешки стоит 7 сомони, половина – 14. Не устоял перед соблазном и я, купив на пробу первый вариант. Могу сказать, что узбекский "гамбургер" в исполнении таджикских мастеров очень понравился. Лепешка, хоть и маленькая, но очень пышная, а тушеная говядина до того мягкая и сочная, что сама проскальзывает в желудок. Запивать нон-кабоб можно горячим чаем или газированными напитками, которых здесь широкий выбор.

"Я здесь учусь неподалеку, поэтому часто захожу после занятий, чтобы перекусить. Цена вполне приемлема для студенческой стипендии, за такие деньги в Душанбе нигде не поесть", - делится впечатлением студент Мухиддин.

Действительно, за 15 сомони, в которые обойдутся большая порция нон-кабоба плюс чай, в столице Таджикистана даже на окраине не покушаешь, а тут центр города. Само место оживленное, рядом много торговых точек, госучреждений и учебных заведений.

"Тут очень вкусно готовят привычную для наших людей пищу – лепешку с чистым мясом. Всякие бигмаки не сравнятся, в них не поймешь чего кладут, котлеты делают из мясных субпродуктов, а стоит минимум 30 сомони. Так что теперь буду здесь постоянным клиентом", - улыбается Алише , продавец магазинчика по соседству.

Кебабы
CC BY 2.0 / Ruocaled / Kebabs
В центре Душанбе открылся первый узбекский фастфуд

По словам молодого таджикского предпринимателя Илхома Эргашева, открывшего первый узбекский фастфуд, идею такого стартапа ему подсказали бизнес-тренеры Ташкента. Они же и помогли ее реализовать. На все про все ушло чуть больше месяца.

Сейчас он планирует расширять ассортимент услуг: в ближайшее время в Душанбе заработает доставка нон-кабобов на дом или в офис. Владелец "Ташкент нон-кабоб" надеется, что власти Душанбе обратят внимание на его торговую точку и поддержат налоговыми льготами для предприятий, созданных при участии бизнесменов из соседней страны.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Роберто Карлос вручает памятные подарки юным узбекским футболистам в Ташкенте
Секреты мастерства Роберто Карлоса: легенда "Реала" приехал в Ташкент
Председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов
Мурадов: узбекские воины-интернационалисты не отсиживались на пенсии
Мусульманский календарь на 2019
Календарь мусульманских праздников на 2019 год

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054