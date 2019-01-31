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Покупатели в торговом зале торгового центра

Предупреждение для Москвы: перебои с продуктами и повышение цен

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Новые правила движения фур по Москве грозят повышением цен и перебоями с поставкой продуктов.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Транспортные и торговые компании в письме предупредили Москву о возможных перебоях в поставке продуктов и подорожании в связи с изменениями правил передвижения грузовых машин в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Коммерсант".

"Письмо подписали руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), "Руспродсоюза" и др... Руководители союзов предупреждают, что изменения правил движения грузового автотранспорта негативно отразятся на логистике в столичном регионе, приведут к росту затрат на доставку и грозят перебоями с поставками", - говорится в статье.

Напомним, что с 14 января автотранспорту грузоподъемностью более одной тонны в Москве запрещено движение в дневное время в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и по ТТК, для грузовых автомобилей с максимальной массой более 12 тонн запрещены въезд и движение днем в пределах МКАД и по МКАД.

Теперь получить разовый пропуск сроком действия не более пяти суток на одно транспортное средство заявители смогут не более двух раз в месяц. Срок рассмотрения таких запросов увеличился до 8 рабочих часов. Как пояснили в столичном Центре организации дорожного движения, эти изменения введены, чтобы повысить качество предоставления государственных услуг, а также лишить недобросовестных перевозчиков возможности злоупотреблять правом во время подачи документов.

Руководители союзов просят мэра Москвы Сергея Собянина поручить провести совещание по этому вопросу с участием бизнеса, а до тех пор приостановить действие постановления от 14 января.

Теги:
поставки, Сергей Собянин, дороги, фуры, продукты, Россия, Москва



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