Патриарх Кирилл: пока мы живы, нет точки невозврата

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о своем видении кризиса в отношениях с Константинопольским патриархатом и ситуации на Украине, о роли Церкви в современном обществе и ее будущем в мире в интервью РИА Новости.
— Ваше Святейшество, какие события этого десятилетия запомнились вам больше всего в жизни Русской православной церкви?
— Событий было очень много. И я боюсь, называя какие-то конкретные события, придать им значение большее, чем тем, о которых ничего не скажу. Эти десять лет были наполнены очень значительными изменениями в жизни нашей Церкви. Но когда я говорю о жизни Церкви, я имею в виду и жизнь нашего народа. В конце концов, хорошо Церковь трудится или нет, все это отображается в тех или иных сторонах общественной, личной жизни людей.
Мы не ведем никаких социологических замеров. И более того, когда нас снабжают светской статистикой, мы достаточно критически к ней относимся. Но я могу сказать из своего личного опыта — достаточно большое число людей как-то связано со мной и через переписку, и через общение. И вот я вижу, как меняется жизнь людей, их отношение к Церкви и как изменилось принципиально понимание роли Церкви в жизни нашего народа и нашего общества.
И это, конечно, наполняет душу радостью и сознанием того, что Бога победить невозможно. А Церковь есть не что иное, как то место, где люди соприкасаются с вечностью. И поэтому никакие внешние обстоятельства не могут разрушить Церковь. Я в это не просто верю, я это знаю. В том числе и по опыту своей жизни: все-таки семь десятилетий — это срок.
— А каким вы видите будущее Русской церкви и ее место в мире?
— Место Русской церкви и вообще место Церкви в современном мире невозможно оценить в социологических категориях. Нельзя сказать, что будет больше верующих или будет меньше верующих, что будет больше влияния на политику, на культуру, на общественную жизнь или меньше. Вообще, если говорить о ходе человеческой истории, которая должна ведь завершиться не видимой победой Церкви, а апокалиптической картиной, Церковь всегда идет несколько против течения.
Основным течением современной жизни является жизнь в соответствии с желаниями. Если еще грубее сказать — в соответствии с инстинктами. Эти факторы невероятно направляют личную и общественную жизнь людей.
Вот мы говорим о росте потребительской психологии, о разных других негативных сторонах общественной жизни. Но все это проистекает из внутренней жизни человека. То, что происходит внутри человека, потом перекладывается на общественные отношения.
Поэтому я не думаю, что у Церкви будет какая-то такая славная история после нас. В каждую эпоху Церковь сталкивается со своими трудностями. И я не вижу никаких знаков того, чтобы этих трудностей было меньше.
— Когда вы говорите о трудностях, сразу вспоминаются последние события. То, что произошло в связи с действиями Константинополя на Украине, это раскол в мировом православии, когда точка невозврата пройдена, или некий кризис — и все еще можно исправить? Тогда как и в какие сроки?
— Точка невозврата — это небытие. У каждого из нас будет такая точка невозврата, когда закончится наша физическая жизнь. А пока мы живем, пока Церковь живет, никакой точки невозврата, конечно, не должно существовать. И я уверен, что и не будет.
Если это происходит в силу личной греховности человека, даже лучше сказать, в силу слабости человека (когда он устремляется к одним идеалам, а на практике получается совсем другое), то это — личная проблема. Но если церковная организация декларирует одни идеалы и ценности, если священники, обращаясь к своей пастве, учат об одном, а церковная организация начинает действовать в совершенно другой системе ценностей — то, что сейчас происходит с расколом на Украине, — это означает, что нет благодати в такой церковной организации. "По делам их узнаете их" (в Евангелии от Матфея сказано: "По плодам их узнаете их". — Прим. ред.).
Поэтому не нужно быть никаким провидцем — нужно просто повнимательнее посмотреть на то, что с нами происходит. И сразу будет ясно, на чьей стороне правда и где Господь.
— Что бы вы пожелали в таком случае?
— Дай Бог, чтобы Церковь, наша Церковь в том числе, хотя и Вселенская тоже, никогда бы не сошла с того пути, который Господь указал. Чтобы никакие соблазны не подвигали нас к тому, чтобы мы делали ошибки, могущие пагубно отразиться на деле человеческого спасения.