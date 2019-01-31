МИД РФ: Россия готова наращивать усилия по охране границ от боевиков

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Россия готова наращивать усилия по охране границ соседних государств от боевиков, заявила в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Россия твердо намерена продолжать совместные усилия в этом направлении, чтобы исключить любую попытку дестабилизировать обстановку в среднеазиатском регионе на пространстве СНГ, — цитирует Марию Захарову РИА Новости. — Особый вклад вносят государства, непосредственно граничащие с Афганистаном. Россия в русле стратегического партнерства с каждым из них оказывает и готова наращивать необходимое содействие в области безопасности и охраны границ".

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Официальный представитель МИД РФ напомнила, что налажено взаимодействие с Пакистаном, союзники по ОДКБ, а также партнеры по СНГ и ШОС сотрудничают с целью снижения уровня угроз в связи с кризисной ситуацией в Афганистане. Партнеры ведут постоянный мониторинг факторов риска в регионе.

Замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов ранее сообщил, что боевики запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в массовом порядке неизвестными вертолетами перебрасываются с территории Пакистана на границу Таджикистана.

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По его словам, у южных границ РФ, возможно, готовится масштабная провокация с "выдавливанием" беженцев, что может привести к последствиям для России.

Отвечая на просьбу прокомментировать высказывание замглавы МИД РФ Зубова о переброске боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на границе Афганистана и Пакистана, Мария Захарова указала: "мы видели эти сообщения, видели эти цитаты, я думаю, что речь идет о просто банальной оговорке, перемещение боевиков ИГ фиксируется на афганской территории, а об этом мы регулярно рассказывали".

"Я думаю, речь идет именно об этом", — добавила она.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и талибов. Кроме того, за последнее время в стране усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). На различных площадках обсуждается вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами.