Раскрыт простой способ взлома iPhone

Apple пока не дала официальный комментарий по поводу выявленных проблем.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Турецкий эксперт в области кибербезопасности Мелих Севим обнаружил уязвимость, которая может позволить потенциально любому пользователю получить доступ к данным с iPhone, сообщает портал The Hacker News.

Компания Apple связывает номер телефона, который указывается в идентификаторе Apple ID, с аккаунтом владельца в iCloud. Севим провел собственное расследование и выяснил, что любой зарегистрированный в iCloud пользователь может указать в сведениях чужой номер телефона, что позволит ему получить таким способом часть данных, связанных в системе с этим номером.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Китаец продал внутренний орган, чтобы купить заветный iPhone – шокирующее фото

Так, аналитику стали доступны заметки на другом телефоне. Он рассказал, что во многих из них хранилась информация о банковских счетах, а также пароли от различных сервисов.

Apple пока не дала официальный комментарий по поводу выявленных проблем.

Ранее сообщалось, что пользователи мессенджера WhatsApp нашли сбой, позволяющий читать удаленные собеседником сообщения. Это стало возможным благодаря функции резервного копирования, установленной в приложении по умолчанию.

Совершенство техники: как менялся iPhone >>>