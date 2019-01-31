20:44 31 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Смартфон, архивное фото

Раскрыт простой способ взлома iPhone

© sputnik Стас Этвеш
В мире
Получить короткую ссылку
44 0 0

Apple пока не дала официальный комментарий по поводу выявленных проблем.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Турецкий эксперт в области кибербезопасности Мелих Севим обнаружил уязвимость, которая может позволить потенциально любому пользователю получить доступ к данным с iPhone, сообщает портал The Hacker News.

Компания Apple связывает номер телефона, который указывается в идентификаторе Apple ID, с аккаунтом владельца в iCloud. Севим провел собственное расследование и выяснил, что любой зарегистрированный в iCloud пользователь может указать в сведениях чужой номер телефона, что позволит ему получить таким способом часть данных, связанных в системе с этим номером.

Пациент во время процедуры очистки крови на аппарате Искусственная почка
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Китаец продал внутренний орган, чтобы купить заветный iPhone – шокирующее фото
Так, аналитику стали доступны заметки на другом телефоне. Он рассказал, что во многих из них хранилась информация о банковских счетах, а также пароли от различных сервисов.

Apple пока не дала официальный комментарий по поводу выявленных проблем.

Ранее сообщалось, что пользователи мессенджера WhatsApp нашли сбой, позволяющий читать удаленные собеседником сообщения. Это стало возможным благодаря функции резервного копирования, установленной в приложении по умолчанию.

Совершенство техники: как менялся iPhone >>>

Теги:
мобильный телефон, iPhone



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Самые дорогие украшения мира
Итоги Кубка Азии глазами болельщика
Чем запомнится Кубок Азии - 2019: итоги глазами болельщика
Мусульманский календарь на 2019
Календарь мусульманских праздников на 2019 год

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054