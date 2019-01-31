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Хабиб Нурмагомедов станет ведущим ТВ-шоу в Казахстане

© Sputnik / Саид Царнаев
В мире
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Первая серия проекта будет готова в феврале.

ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Боец ММА Хабиб Нурмагомедов станет ведущим реалити-шоу "The Nomads" в Казахстане, сообщает BNews.kz со ссылкой на главу Сандыктауского района Казахстана Асылбека Исмагамбетова.

Съемки ТВ-проекта состоятся вблизи села Балкашино Акмолинской области.

Местные жители будут проходить кастинг, чтобы поучаствовать в массовке.

Экстремальное шоу "The Nomads" транслируют в 118 странах мира. В проекте участвуют спортсмены и олимпийские чемпионы. Они проходят различные спортивные испытания и конкурсы на знание традиций казахского фольклора.

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Теги:
Телевидение, Казахстан



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