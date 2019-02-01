Ученые опровергли пользу завтрака при диете

Эксперты выяснили, что обязательное включение завтрака в план приема пищи не может считаться удачной стратегией для похудения.

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Ученые из Австралии не нашли доказательств того, что худеющим людям необходимо завтракать. Работа опубликована в журнале BMJ.

Ведущий автор исследования Флавия Цикуттини выделила две основные гипотезы о пользе завтраков. Согласно первой из них, прием пищи в утренние часы якобы снижает чувство голода и ускоряет обмен веществ. В соответствии со второй гипотезой, завтрак помогает не переедать во время дальнейших приемов пищи.

Ученые решили проверить, есть ли основания у этих предположений, и провели метаанализ около двух тысяч научных публикаций по теме с 1990 по 2018 год. Они исключили повторы, аннотации докладов с конференций, обзоры и исследования с несовершеннолетними участниками. В итоге выборка сократилась до 13 работ с суммарным охватом в 1416 участников.

Изучив их, специалисты пришли к выводу, что обязательное включение завтрака в план приема пищи не может считаться удачной стратегией для похудения. Так, завтракавшие участники исследований в среднем ежедневно потребляли примерно на 260 калорий больше, чем те, кто не ел по утрам. Последние также весили примерно на 0,44 килограмма меньше.

Австралийские медики отметили: с 1917 года завтрак подавался в СМИ как наиболее полезный прием пищи, но нет достаточного количества доказательств того, что это хороший способ похудеть, тем более если речь идет о людях с избыточным весом или ожирением.

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"Несмотря на то что регулярный завтрак может приносить пользу в других аспектах — например, улучшать концентрацию и внимательность у детей, к таким рекомендациям в качестве стратегии снижения веса следует относиться осторожно, поскольку они могут привести к обратному результату", — добавили ученые.

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