Киселев: запрет канала "Россия РТР" в Латвии несовместим со свободой слова

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ принял решение приостановить на три месяца ретрансляцию телеканала "Россия РТР".

ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Генеральный директор российского международного информационного агентства "Россия сегодня", заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев прокомментировал в интервью Sputnik латвийский запрет на ретрансляцию российского канала "Россия РТР".

"Это несовместимо со свободой слова. Грустно смотреть на трансформацию Европы", - заявил Киселев.

В четверг, 31 января, латвийский Национальный совет по электронным СМИ принял решение приостановить на три месяца ретрансляцию телеканала "Россия РТР".

По мнению латвийской стороны, такая мера необходима, чтобы обезопасить страну от "пропаганды Кремля" и "защитить свое информационное пространство".

С аналогичной инициативой выступили в Литве. Местный регулятор вынес предупреждение за "распространение ложной информации" двум российским каналам – "Первому балтийскому каналу Литвы" (создан на основе российского "Первого канала") и "НТВ Мир. Литва". В случае трех предупреждений их вещание на территории республики может быть приостановлено.

Ранее в Молдове на государственном уровне запретили новостное вещание всех российских телеканалов.

МИД России неоднократно заявлял о недопустимости гонений на свободу слова и призывал международное сообщество обратить на это свое внимание.