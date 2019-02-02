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Микрофон на сцене. Архивное фото

Ни слуха, ни голоса: стартовал кастинг на уникальное российское шоу

© Flickr / Ben Grey
В мире
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Новое уникальное шоу, куда берут только тех людей, кто не умеет петь, стартует на первом канале.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. В России первый канал объявил кастинг на участие в новом музыкальном шоу для тех, у кого нет ни голоса, ни слуха, сообщается на официальном сайте телеканала.

"У вас нет ни голоса, ни слуха? У вас нет никаких комплексов, зато есть большое желание спеть и прославиться? Значит, вы — наш герой! Примите участие в кастинге нового уникального вокального шоу Первого канала — заполните анкету", - говорится в сообщении.

Претендентам также предлагается ответить на ряд вопросов, в частности, почему они хотят научиться петь, выступали ли на публике, что говорят об их пении друзья и родственники. Также нужно оценить свой вокал по шкале от одного до десяти, где один - это "ужасно".




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