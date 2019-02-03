Перепугались до смерти: люди застряли на страшнейшем аттракционе - видео

Желание пощекотать себе нервы на аттракционе обернулось настоящим испытанием для туристов в парке развлечений на Тайване – люди полчаса ждали помощи специалистов.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. В парке развлечений в Тайчжуне на Тайване туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов мира - американской горке Gravity Max.

Как сообщает The Sun, двадцать человек решили покататься на горке, однако кабинка застряла на огромной высоте, и туристы оказались в подвешенном состоянии на долгое время.

Суть развлечения состоит в том, что горизонтальная платформа с пассажирами сперва наклоняется на 90 градусов и зависает так, что они какое-то время на огромной высоте висят лицом вниз, а потом она резко срывается почти до земли и продолжает движение уже горизонтально.

Однако на этот раз аттракцион дал сбой – "поезд" застрял в вертикальном положении на полчаса.

На помощь туристам прибыли спецслужбы, аттракцион осмотрели инженеры, и уже через 20 минут его снова запустили.

Директор тематического парка Ван Юн-Хао завершил туристов, что те были в полной безопасности. Он объяснил, что висящий вертикально "поезд" не смог правильно состыковаться с дополнительными рельсами, которые должны были перевести его в горизонтальное положение.