Тайна египетской гробницы: ученые нашли десяток детских мумий - видео

Археологи в Среднем Египте сделали крупнейшую находку в 2019 году – их "добычей" стало около 40 мумий, саркофаги, украшения и золотая маска.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Несколько древних гробниц обнаружили ученые в провинции эль-Минья в 250 км к югу от Каира.

Как сообщает национальное министерство по делам древностей, археологи раскопали три вырезанные в скалах погребальных камеры с саркофагами, а также порядка сорока хорошо сохранившихся мумий.

Кроме того, найдены керамические изделия, папирус и несколько погребальных масок.

Покойные были представителями разного пола, а некоторые из них — дети. Некоторые тела обернуты в льняные ткани. Они были погребены в каменных и деревянных гробах, а также на полу склепа.

© Фото: Министерство по делам древностей Египта В Египте нашли гробницу с древними мумиями

Некоторые из мумий были украшены надписями, нанесенными древнеегипетским письмом, используемым простолюдинами.

Отметим, что на протяжении 2000 лет рядом с мумиями покоились ювелирные украшения, среди которых золотая маска.

Согласно прогнозам специалистов, работы в эль-Минье продлятся не менее пяти лет.