Тайна египетской гробницы: ученые нашли десяток детских мумий - видео

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Несколько древних гробниц обнаружили ученые в провинции эль-Минья в 250 км к югу от Каира.
Как сообщает национальное министерство по делам древностей, археологи раскопали три вырезанные в скалах погребальных камеры с саркофагами, а также порядка сорока хорошо сохранившихся мумий.
Кроме того, найдены керамические изделия, папирус и несколько погребальных масок.
Покойные были представителями разного пола, а некоторые из них — дети. Некоторые тела обернуты в льняные ткани. Они были погребены в каменных и деревянных гробах, а также на полу склепа.
Некоторые из мумий были украшены надписями, нанесенными древнеегипетским письмом, используемым простолюдинами.
Отметим, что на протяжении 2000 лет рядом с мумиями покоились ювелирные украшения, среди которых золотая маска.
Согласно прогнозам специалистов, работы в эль-Минье продлятся не менее пяти лет.