Под Калугой опрокинулся автобус со школьниками: есть погибшие

Автобус со школьниками ехал из Липецка в Калугу.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Под Калугой перевернулся автобус с детьми, которые ехали на конкурс, на данный момент известно о двух погибших, всего в автобусе находилось почти 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что автобус с детьми опрокинулся в Калужской области, почти 50 человек заблокированы внутри. В МЧС России сообщали о 21 пострадавшем, среди которых 20 детей.

"В настоящее время деблокирован 21 человек", - сказал собеседник агентства.

Автобус ехал из Липецка в Калугу.