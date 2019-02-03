Под Калугой опрокинулся автобус со школьниками: есть погибшие

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Под Калугой перевернулся автобус с детьми, которые ехали на конкурс, на данный момент известно о двух погибших, всего в автобусе находилось почти 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что автобус с детьми опрокинулся в Калужской области, почти 50 человек заблокированы внутри. В МЧС России сообщали о 21 пострадавшем, среди которых 20 детей.
"В настоящее время деблокирован 21 человек", - сказал собеседник агентства.
Автобус ехал из Липецка в Калугу.