15:25 03 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Под Калугой опрокинулся автобус со школьниками: есть погибшие

Под Калугой опрокинулся автобус со школьниками: есть погибшие

© Facebook
В мире
Получить короткую ссылку
103 0 0

Автобус со школьниками ехал из Липецка в Калугу.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Под Калугой перевернулся автобус с детьми, которые ехали на конкурс, на данный момент известно о двух погибших, всего в автобусе находилось почти 50 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что автобус с детьми опрокинулся в Калужской области, почти 50 человек заблокированы внутри. В МЧС России сообщали о 21 пострадавшем, среди которых 20 детей.

"В настоящее время деблокирован 21 человек", - сказал собеседник агентства.

Автобус ехал из Липецка в Калугу.

Теги:
погибшие, автобус, ДТП, авария, дети



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

25-летие объединения воинов-афганцев
VETERAN: самые яркие кадры с торжественных мероприятий в Ташкенте
Экологи требуют спасти пленных белух и косаток – жуткое видео из Приморья
Уровень безработицы в Узбекистане
Безработица в Узбекистане: в каких регионах ситуация хуже всего

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054