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Скорая медицинская помощь, архивное фото

Подробности ДТП с детьми под Калугой: автобус перевозил юных танцоров

© Sputnik / Павел Лисицын
В мире
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Число жертв аварии с автобусом выросло – погибли по меньшей мере семь человек, из них четверо - дети

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. В воскресенье, 3 февраля, на автодороге Калуга-Вязьма произошло ДТП с участием автобуса, в котором находилось 47 человек, из которых 16 взрослых и 31 школьник. 

Как сообщает РИА Новости, автобус вез юных участников танцевального коллектива "Колибри" из Смоленской области в филармонию в Калужской для участия в конкурсе.

Сотрудник американской полиции
© Fotolia /
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По данным очевидцев, дорога была очень скользкая, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. 

В результате инцидента семь человек, в том числе трое детей, погибли. Госпитализация потребовалась тридцати двум, из них 23 детям.

Следственный комитет возбудил уголовное дело - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Водитель автобуса задержан.

Теги:
автобус, ДТП, авария, Россия



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