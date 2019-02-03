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Повседневная жизнь

Там, где хочется жениться: определены самые романтичные города мира

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В мире
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Согласно "Всемирному романтическому индексу", лидером рейтинга является Нью-Йорк.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Влюбленные парочки всегда ищут для себя идеальное место. В мире довольно много городов, окутанных романтикой. Какие же из них самые романтические?

Британский сервис бронирования спа-курортов составил список самых романтичных городов мира, пишет издание Travel and Leisure.

Влюбленные на берегу Черного моря
© Sputnik / Михаил Мордасов
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Эксперты проанализировали 66 городов мира и оценил их романтичность. Мегаполисы изучали по пяти критериям - количеству хэштэгов, обозначающих предложение о вступлении в брак; проценту заключенных в городе браков; качеству жизни и степени сексуальной активности людей в каждом городе; количеству сообщений романтического характера.

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В результате был выведен своеобразный всемирный романтический индекс. Каждый город получил определенное количество баллов.

Первое место в списке занял Нью-Йорк.

© Sputnik / Алексей Филиппов
Города мира. Нью-Йорк

На втором месте — Лондон.

© Sputnik / Алексей Филиппов
Самый высокий небоскреб Лондона The Shard ("Осколок") и Тауэрский мост.

Третью строчку занимает Лос-Анджелес.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Парк развлечений "Диснейленд" в Калифорнии

Париж сумел занять только четвертую строчку.

© Sputnik / Виталий Белоусов
Скульптурная композиция "Изобилие" над Золотыми воротами Версальского дворца в пригороде Парижа.

На пятом месте - Чикаго.

© Sputnik / Галина Кмит
Панорама города Чикаго.

В десятке также — Берлин, Сан-Франциско, Сидней, Майами и Мельбурн.

Теги:
города мира, рейтинг, романтика



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