Там, где хочется жениться: определены самые романтичные города мира

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Влюбленные парочки всегда ищут для себя идеальное место. В мире довольно много городов, окутанных романтикой. Какие же из них самые романтические?
Британский сервис бронирования спа-курортов составил список самых романтичных городов мира, пишет издание Travel and Leisure.
Эксперты проанализировали 66 городов мира и оценил их романтичность. Мегаполисы изучали по пяти критериям - количеству хэштэгов, обозначающих предложение о вступлении в брак; проценту заключенных в городе браков; качеству жизни и степени сексуальной активности людей в каждом городе; количеству сообщений романтического характера.
Долгая любовь: японская пара живет вместе 80 лет >>>
В результате был выведен своеобразный всемирный романтический индекс. Каждый город получил определенное количество баллов.
Первое место в списке занял Нью-Йорк.
На втором месте — Лондон.
Третью строчку занимает Лос-Анджелес.
Париж сумел занять только четвертую строчку.
На пятом месте - Чикаго.
В десятке также — Берлин, Сан-Франциско, Сидней, Майами и Мельбурн.