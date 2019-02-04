Взрыв над Кубой: падение метеорита попало в Сеть

В пятницу, 1февраля, в атмосферу над Кубой вошел крупный метеорит, взорвавшийся в воздухе и осыпавший окружающее пространство градом камней.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Над Кубой произошел взрыв - это был удар метеорита. Соответствующую информацию подтвердили в министерстве науки, технологии и окружающей среды (CITMA) страны.

Кубинские власти сообщили о том, что пострадавших и разрушений в результате падения метеорита в пятницу возле города Виньялес провинции Пинар-дель-Рио нет.

Специалисты работают на месте происшествия, они уже нашли несколько осколков метеорита, размер которых достигает до 30 сантиметров в длину.

#BREAKING A meteor has fallen in Pinar del Río, Cuba; eyewitnesses filmed sound of explosion in area pic.twitter.com/jKuk7VbdOV — Dylan Hayward (@DylanHayward94) 1 февраля 2019 г.

Пользователи социальных выкалывают видео, на которых успели запечатлеть падение объекта с неба, в результате которого последовал мощный взрыв.