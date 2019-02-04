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Взрыв над Кубой: падение метеорита попало в Сеть

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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В пятницу, 1февраля, в атмосферу над Кубой вошел крупный метеорит, взорвавшийся в воздухе и осыпавший окружающее пространство градом камней.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Над Кубой произошел взрыв - это был удар метеорита. Соответствующую информацию подтвердили в министерстве науки, технологии и окружающей среды (CITMA) страны.

Кубинские власти сообщили о том, что пострадавших и разрушений в результате падения метеорита в пятницу возле города Виньялес провинции Пинар-дель-Рио нет.

Специалисты работают на месте происшествия, они уже нашли несколько осколков метеорита, размер которых достигает до 30 сантиметров в длину.

Пользователи социальных выкалывают видео, на которых успели запечатлеть падение объекта с неба, в результате которого последовал мощный взрыв.




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