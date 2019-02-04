Найдены обломки самолета, в котором летел футболист "Кардиффа" Сала

Обломки легкомоторного самолета обнаружили на дне Ла-Манша. Предположительно, на борту находились два человека — футболист Сала и пилот.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Пропавший легкомоторный самолет, на борту которого находился футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.

Как сообщает телеканал Sky News, его обломки обнаружены поисковым судном на дне пролива Ла-Манш.

Информация об этом была передана родственникам футболиста, а также родственникам пилота Дэвида Ибботсона.

Напомним, легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека — Сала и пилот Дэйв Ибботсон.

Сала перешел из французского "Нанта" в "Кардифф" 19 января. Трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба - 19 млн долларов.

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24 января полиция объявила о прекращении поисков пропавшего самолета, так как шансы выжить у находившихся на борту людей крайне низки.

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После этого родственники футболиста обратились к частной поисковой компании. Они собрали средства с помощью ресурса GoFundMe. За сутки на поиски футболиста пожертвовали деньги 3,8 тысяч человек, в том числе форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Всего удалось собрать 300 тысяч евро.