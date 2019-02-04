13:42 04 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.09
  • EUR9568.89
  • USD8384.94
Поиск
Плакат в честь пропавшего футболиста Эмилиано Сала

Найдены обломки самолета, в котором летел футболист "Кардиффа" Сала

twitter.com/FCNantes
В мире
Получить короткую ссылку
69 0 0

Обломки легкомоторного самолета обнаружили на дне Ла-Манша. Предположительно, на борту находились два человека — футболист Сала и пилот.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Пропавший легкомоторный самолет, на борту которого находился футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.

Как сообщает телеканал Sky News, его обломки обнаружены поисковым судном на дне пролива Ла-Манш.

Футболист Кардифф Сити Эмилиано Сала
twitter.com/CardiffCityFC
"Самолет сейчас развалится на куски": пропавший футболист Сала боялся лететь

Информация об этом была передана родственникам футболиста, а также родственникам пилота Дэвида Ибботсона. 

Напомним, легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека — Сала и пилот Дэйв Ибботсон.

Сала перешел из французского "Нанта" в "Кардифф" 19 января. Трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба - 19 млн долларов.

Пропавший самолет с футболистом "Кардиффа" Сала запрашивал посадку >>>

24 января полиция объявила о прекращении поисков пропавшего самолета, так как шансы выжить у находившихся на борту людей крайне низки.

"Кардифф Сити" отменил тренировки после исчезновения самолета с новичком клуба >>>

После этого родственники футболиста обратились к частной поисковой компании. Они собрали средства с помощью ресурса GoFundMe. За сутки на поиски футболиста пожертвовали деньги 3,8 тысяч человек, в том числе форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Всего удалось собрать 300 тысяч евро.

Теги:
Авиакатастрофа, Самолет



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

25-летие объединения воинов-афганцев
VETERAN: самые яркие кадры с торжественных мероприятий в Ташкенте
Умер рэпер Децл
Умер на полу в гримерке: попытки спасти Децла попали на видео
Уровень безработицы в Узбекистане
Безработица в Узбекистане: в каких регионах ситуация хуже всего

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054