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Фируза Хафизова

Певица Фируза Хафизова поплатилась штрафом за день рождения в ресторане

Sputnik Амир Исаев
В мире
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Таджикская артистка нарушила закон "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов", шикарно отметив праздник.

ТАШКЕНТ, 4 февр – Sputnik. В Душанбе суд района Исмоили Сомони оштрафовал таджикскую певицу Фирузу Хафизову на пять тысяч сомони (530 долларов).

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Как сообщили в эфире программы "Ахбор" гостелеканала "Тоджикистон", артистка решила с размахом отпраздновать день рождения в ресторане, пригласив на торжество своих коллег.

Согласно законодательству Таджикистана, этот праздник можно отмечать только в кругу семьи, без друзей и коллег.

Видео с празднования, которое Фируза опубликовала в Instagram, суд использовал в качестве доказательства в ее виновности.

В настоящее время власти Узбекистана также призывают население скромно праздновать различные торжества. Как отмечает депутат Алмазарского района Ташкента Бахтиёр Сагатов, например, на пышные свадьбы семьи затрачивают огромные средства, многие даже берут на них кредиты, хотя эти деньги можно было потратить на более важные цели, например, на образование будущих детей. 

Теги:
Штрафы, Таджикистан, Рестораны, день рожденья



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