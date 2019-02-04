Запретный звонок: почему власти не вернут праздник таджикским школьникам

В Минобразования республики полагают, что праздники надо отмечать не в стенах школы, а в кафе и ресторанах. Поэтому отмененный в 2016 году "Последний звонок" возобновлять не собираются.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. "Последний звонок" ("Звонок зрелости") и "Иди Алифбо" ("Праздник Букваря") не будут возвращены в школы Таджикистана.

Об этом заявил министр образования и науки республики Нуриддина Саида, сообщает Таджикское телеграфное агентство.

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По словам министра, данные мероприятия создают почву для коррупции. Власти всерьез намерены прекратить поборы, поэтому в стране будут ужесточены наказания в отношении директоров и преподавателей, которые не будут следовать данному решению.

Напомним, последний звонок в школах Таджикистана был запрещен в 2016 году. Вместо данного мероприятия школы работают согласно обычному школьному расписанию.

Последний звонок отмечался ежегодно 25 мая. Эта традиция сохранилась в России и некоторых странах СНГ.

Напомним, в 2015 году власти приняли решение проводить "Последний звонок" в течение одного урока, 45 минут, - с 8:00 до 8:45 утра. Тогда было запрещено проводить какие-либо торжественные мероприятия, в том числе праздничные банкеты в ресторанах, собирать деньги на подарки учителям и массовые гуляния.

В 2016 году "Последний звонок" был полностью отменен - вместо данного мероприятия школы работают согласно обычному школьному расписанию.