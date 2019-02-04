Лавров не обсуждал с кыргызаским коллегой открытие второй военной базы РФ

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Вопрос открытия второй российской военной базы в Кыргыстане не обсуждался на переговорах с главой МИД этой страны Чингизом Айдарбековым, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
По словам главы МИД РФ, официально каких-либо инициатив на этот счет Россия не получала.
Российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении авиабазы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.