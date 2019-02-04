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Пресс-конференция министра иностранных дел РФ С. Лаврова

Лавров не обсуждал с кыргызаским коллегой открытие второй военной базы РФ

© Sputnik / Григорий Сысоев
В мире
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По словам посла Кыргызстана в России Аликбека Джекшенкулова, Бишкек не исключает возможности строительства второй российской военной базы на юге страны помимо уже существующей авиабазы Кант.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Вопрос открытия второй российской военной базы в Кыргыстане не обсуждался на переговорах с главой МИД этой страны Чингизом Айдарбековым, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По словам главы МИД РФ, официально каких-либо инициатив на этот счет Россия не получала.

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Ранее посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов заявил, что Бишкек не исключает возможности строительства второй российской военной базы на юге страны помимо уже существующей авиабазы Кант. По его словам, этот шаг мог бы купировать угрозы безопасности, в том числе со стороны Афганистана, обстановка в котором может осложниться после вывода войск США.

Российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении авиабазы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.




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