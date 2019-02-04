В украинской Раде предложили запретить участие в выборах наблюдателей из РФ

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Законопроект о невозможности наблюдателям из России участвовать в президентских и парламентских выборах на Украине зарегистрирован на сайте Верховной рады, сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.
"Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект о невозможности участия наблюдателей из страны - агрессора РФ на украинских президентских и парламентских выборах", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.
На данный момент полный текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.
Ранее всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины" призвала ЦИК не регистрировать наблюдателей с российскими паспортами. По мнению главы организации Алексея Кошеля, российские наблюдатели в составе международных миссий могут своими действиями и заявлениями попробовать дискредитировать избирательный процесс на Украине. Выборы президента Украины пройдут 31 марта, парламентские выборы осенью этого года.
Министерство иностранных дел России, комментируя ситуацию с подготовкой выборов на Украине, заявило, что ожидает от Запада оценки, насколько избирательная кампания в этой стране соответствует нормам международного права и стандартам ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва получила приглашение от ОБСЕ направить своих наблюдателей в составе миссии на президентские выборы на Украине.