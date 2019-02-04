В украинской Раде предложили запретить участие в выборах наблюдателей из РФ

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Законопроект о невозможности наблюдателям из России участвовать в президентских и парламентских выборах на Украине зарегистрирован на сайте Верховной рады, сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Вместе с коллегами зарегистрировали законопроект о невозможности участия наблюдателей из страны - агрессора РФ на украинских президентских и парламентских выборах", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

На данный момент полный текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.

Ранее всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины" призвала ЦИК не регистрировать наблюдателей с российскими паспортами. По мнению главы организации Алексея Кошеля, российские наблюдатели в составе международных миссий могут своими действиями и заявлениями попробовать дискредитировать избирательный процесс на Украине. Выборы президента Украины пройдут 31 марта, парламентские выборы осенью этого года.

Глава украинского МИД Павел Климкин ранее сообщил, что написал письмо директору БДИПЧ ОБСЕ с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы на Украине. В нем он отметил, что МИД Украины не будет принимать заявки на регистрацию российских наблюдателей. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич позже заявил, что директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир в ответном письме Климкину назвала недопустимой его просьбу о недопуске наблюдателей из РФ на выборы.

Министерство иностранных дел России, комментируя ситуацию с подготовкой выборов на Украине, заявило, что ожидает от Запада оценки, насколько избирательная кампания в этой стране соответствует нормам международного права и стандартам ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва получила приглашение от ОБСЕ направить своих наблюдателей в составе миссии на президентские выборы на Украине.