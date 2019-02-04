Вышел зайчик погулять: почему ушастые захаживают в Москву

Ранее в соцсетях было опубликовано видео жителей Москвы, запечатлевших зайцев в жилых кварталах.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Зайцы могут приходить в жилые дворы Москвы, чтобы погреться на теплотрассах или найти еду, которую с лесах трудно добыть из-за больших сугробов, рассказали РИА Новости в "Мосприроде".

"Повсеместно подобного явления нет. Встречаются лишь единичные случаи "выхода" зайцев из леса. Это может быть обусловлено разными факторами. Например, из-за большого количества снега зайцы приходят поискать легкой еды или же погреться около теплотрассы", — отметил специалист учреждения.

По его словам, стоит помнить, что многие природные территории Москвы находятся рядом с жилыми массивами и дворами, что тоже объясняет, почему звери не боятся людей.

"Зайцы в Москве априори менее пугливы, так как привыкли жить в тесном соседстве с человеком", — отметили в "Мосприроде".

Напомним, в столице России неделю назад прошли сильные снегопады. По данным синоптиков, в результате количество выпавших осадков в столице после 37-часового снегопада превысило месячную норму в январе почти в полтора раза.

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