Муэдзин-бодибилдер: за что уволили служителя мечети в Израиле

Служитель мечети поплатился за то, что решил продемонстрировать свою эффектную мускулатуру в социальных сетях.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Ибрагим Масри, работавший муэдзином в мечети аль-Джаззар в израильском городе Акко, был уволен после того, как опубликовал свое фото из спортивного зала в обнажающей фигуру майке.

Как сообщает The Telegraph, Масри получил уведомление об увольнении от МВД, в котором говорилось, что публичное появление духовного лица в плавках и голым торсом является нарушением и несомненным основанием для увольнения.

REUTERS / Ammar Awad Ибрахим Аль-Масри

Речь идет, в частности, о его участии в чемпионате Израиля по бодибилдингу три года назад, где Масри занял первое место.

Перед увольнением состоялись слушания, в ходе которых духовное лицо отметил, что ислам не запрещает занятия спортом. Мусульманские жители Акки также поддержали своего муэдзина, так как заявили, что любят его за красивый голос.

Однако все эти доводы не были приняты во внимание.

46-летний Ибрахим Масри 15 лет призывал верующих к намазу с минарета мечети.