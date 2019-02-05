В России отреагировала на обвинения Макрона во вмешательстве в дела страны

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. МИД России направил ноту в посольство Франции из-за публикации в СМИ информации, что французский президент Эммануэль Макрон заявил о "вмешательстве" телеканала RT в протесты "жёлтых жилетов".
Как сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова, ведомство надеется выяснить, что именно заявил Макрон, передает РИА Новости.
В интервью RT Захарова заметила, что Макрон "позволил себе весьма специфические высказывания" как в отношении российских СМИ, так и в отношении внутриполитических событий во Франции.
"Согласно этой публикации, представителей "жёлтых жилетов", которые выступают в СМИ, он назвал, извините за цитату, "придурками"... Он вновь обвинил российские СМИ, в частности RT и Sputnik, в том, что это пропагандисты", — отметила Захарова.
По ее словам, в данном случае речь, скорее всего, идет о настоящей публикации, а не о фейковой.
"Чтобы убедиться, говорил ли эти слова французский президент и насколько точно процитировало его издание, сегодня министерство иностранных дел направило в посольство Франции в Москве официальную дипломатическую ноту с просьбой прояснить официальную позицию Парижа по данному вопросу: имели ли место такие высказывания и с чем они связаны, что конкретно имеется в виду и можно ли рассматривать эту публикацию с цитатами слов президента Франции как официальную позицию государства", — заявила она.
Ранее главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян заявила, что агентство Sputnik и телеканал RT не покупают аккаунты в соцсетях, а "желтые жилеты" действительно любят RT, и видео с протестов набирают миллионы просмотров.
Ранее газета Point написала, что на встрече с французскими журналистами Макрон заявил, что один из лидеров движения "желтых жилетов" Эрик Друэ является "медиапродуктом, продуктом соцсетей". По его словам, "желтые жилеты" получали консультации из-за рубежа, а их активность поддерживается "покупными аккаунтами в социальных сетях и троллями". В их числе он выделил RT и Sputnik.
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