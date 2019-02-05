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Свадебные кольца

Украинку "выдали замуж" за саму себя

© Sputnik / AlexTikhomirov
В мире
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Сотрудники миграционной службы допустили ошибку при оформлении паспорта нового образца.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Жительница Днепра Маргарита Турчак получила заграничный паспорт и узнала, что "вышла замуж" за саму себя, пишет Gazeta.ua. Оказалось, что ошибка была допущена еще при оформлении ID-карты — украинского гражданского паспорта нового образца. Вместо данных супруга сотрудники миграционной службы внесли ее собственные.

На самой карточке нет сведений о семейном положении, но информация отображается в базе данных, к которой имеют доступ разные госучреждения. Об ошибке Маргарите сообщили сотрудники сервисного центра, когда она пришла получать готовый заграничный паспорт.

Свадебный букет
CC0 / pixabay
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"Получается, по паспорту "Маргарита Турчак в браке с Маргаритой Турчак", — сказала Маргарита. — Ошибка никак не будет мешать мне, но изменить ее я никак не смогу. Мне сказали: "Вы можете обратиться в загс, но там вам не помогут".

По ее словам, можно попросить миграционную службу исправить ошибку, однако в прошлый раз она без пользы провела там весь день.

А пока над девушкой смеется муж. "Говорит, что я вышла замуж за себя".

Теги:
Украина



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