Психиатр рассказала, как побороть интернет-зависимость

Пока что на официальном уровне не существует такого понятия, как "зависимость от социальных сетей".

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Французский психиатр и специалист по лечению зависимостей Лоран Карила рассказал РИА Новости, как выявить зависимости от социальных сетей и какие шаги помогут от нее избавиться.

По словам психиатра существует пять общих симптомов любой зависимости: потеря контроля, безудержное желание употреблять, компульсивное поведение, продолжительное употребление и, наконец, употребление, несмотря на последствия для здоровья.

"Когда мы замечаем все эти критерии, можно говорить о том, что существует зависимость от чего-то. Это также распространяется на социальные сети", — пояснил Карила, который работает в больнице Paul-Brousse, входящей в Дирекцию государственных больничных учреждений Парижа (AP-HP). Если присутствуют все эти критерии, нужно идти за помощью к специалистам, добавил он.

Справиться с интернет-зависимостью помогут несколько простых советов. Так, нужно отключать уведомления о новых сообщениях, новых опубликованных статусах, контролировать время, которое вы проводите в социальных сетях, не заходить в соцсети перед сном.

"Это нарушает сон и связано в большой степени не с социальными сетями, а использованием экрана", — отметил психиатр.

Также он порекомендовал отказаться от случайного просмотра соцсетей. "Не стоит отвечать и комментировать все, что опубликовано".

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Кроме того, если чужие записи негативно влияют на настроение, нужно на время забыть про соцсети.

В свою очередь, французский психолог и психоаналитик Микаэль Стора указывает на то, что официально такого понятия, как "зависимость от социальных сетей", не существует.

"Единственная зависимость, которая была признана, — это зависимость от видеоигр. Поэтому будем говорить, скорее, о чрезмерном поведении. А зависимость больше характерна для играющих в онлайн-игры", — пояснил Стора.

Тем не менее, тяга к соцсетям иногда требует вмешательства специалистов.

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"Эксцессивное поведение может скрывать депрессию. Но вопрос в том, что мы не можем постоянно избегать того, что с нами происходит. А депрессию нельзя вылечить самостоятельно, надо обращаться за помощью. В какой-то момент человек может осознать, что это (социальные сети – ред.) способ прятаться", — отметил Стора.

Ранее австралийские наркологи заявили, что люди, которые ни на секунду не могут покинуть социальные сети, страдают от тех же нарушений в работе психики, что и алкоголики. По словам Майкла Лайверса из университета Бонда, они нашли не только сходства, но и различия между любителями соцсетей и спиртного, что следует учитывать при борьбе с этими феноменами.