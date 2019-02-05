Мощный пожар в Париже: поджог могла совершить женщина-алкоголичка – видео

Полиция считает, что речь в данном случае идет об умышленном поджоге. Задержана 40-летняя женщина, проживающая в этом доме. Соседи утверждают, что она поссорилась с соседом-пожарным, и таким образом свела с ним счеты.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Жертвами пожара в жилом доме в Париже стали десять человек.

Как сообщает France Info, всего пострадали 36 человек, в том числе шесть пожарных, они отправлены в больницы с ожогами. Остальные пострадавшие получили травмы в результате обрушения.

Пожар в восьмиэтажном жилом доме на улице Эрланже вспыхнул в ночь с 4 на 5 февраля. Отметим, что дом расположен в престижном районе недалеко от Булонского леса.

По данным прокуратуры, причиной возгорания стали "преступные действия". По данным полиции, речь идёт об умышленном поджоге. Правоохранители задержали 40-летнюю женщину, проживавшую на втором этаже в этом здании и страдавшую от алкогольной и наркотической зависимости. Власти подтвердили, что она известна службам психиатрической помощи.

По данным ВВС, одна из соседок рассказала, что накануне задержанная нынче женщина слушала громкую музыку, и ее сосед, пожарный по профессии, сделал ей замечание. В ходе ссоры она якобы сказала: "Раз ты пожарный, то я подожгу дом".

Является ли эта информация правдой, в настоящее время разбирается следствие.