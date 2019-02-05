С небес на землю: шикарный лимузин-самолет поражает воображение - видео

Убрали крылья, вмонтировали автомобильный мотор, трансмиссию и снабдили фюзеляж автомобильными подвесками, системой рулевого управления и тормозами – так инженеры создали эксклюзивный суперлимузин.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Американская компания Jetsetter создала лимузин длиной 12,8 метра, шириной 2,4 метра и высотой 3,5 метра. Масса обескрыленного самолета составляет около 5,5 тонны.

Канал Barcroft Cars в YouTube продемонстрировал диковинный концепт.

Стоимость этого единственного в своем роде транспортного средства составляет более миллиона долларов. Оно способно вмещать до восьми пассажиров, использует четыре 28-дюймовых колеса, прикрепленных к бескрылому фюзеляжу Learjet.

Необычный лимузин создавался в течение 12 лет. В результате получился гибрид, который может передвигаться по дорогам общего пользования.

По словам создателей, максимальная скорость подобной машины может достигать 160 километров в час.

Пассажиров встречают улыбчивые длинноногие стюардессы и водитель-пилот. Внутри концепт оборудован удобными диванами, подсветкой пола и потолка, мониторами и акустической системой.