Реален ли "новый ДРСМД": рассуждают экперты и политики

США допускают возможность создания нового соглашения по контролю над вооружениями вместо Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и хотят привлечь к этому Китай.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Диалог на тему контроля над вооружениями нужен, но маловероятен сейчас, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность создания нового соглашения по контролю над вооружениями вместо Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил в ходе ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. Одной из сторон нового соглашения, по его мнению, мог бы стать Китай.

© Sputnik / Максим Блинов Эксперт: США решили выйти из ДРСМД после потери преимущество в ракетах над РФ

"Что касается многосторонности и двухсторонних – это был бы идеал, если бы все страны-обладатели ядерного оружия сели за стол переговоров и договорились о создании какой-то всеобъемлющей системы контроля над вооружениями. Но надо понимать, что это иллюзия. Что так не может быть. Потому что мы живем в мире, который не создается с завтрашнего дня с нуля с чистого листа. А в мире, который нам достался, от Холодной войны несколько элементов, несколько элементов от современности и несколько элементов только-только формируются", - заявил Гарбузов РИА Новости

По его словам, трехсторонние переговоры сейчас маловероятны.

"Китайцы - особые переговорщики, и для них это очень чувствительная тема. Они считают, что это основа их безопасности", - считает Гарбузов.

Как заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Россия готова будет обсудить замену Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но только после того, как США договорятся по этому вопросу с Китаем.

"Я думаю, Россия сейчас не будет предпринимать никаких шагов. Пусть США сначала договорятся с Китаем, потом пригласят нас за стол переговоров. Тогда мы будем обсуждать это предложение", - заявил Джабаров.

Он отметил, что к переговорам должны быть подключены Индия, Пакистан, Турция, Израиль и все страны, у кого есть такое оружие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать реалистичность привлечения третьих стран к договору о ракетах средней и меньшей дальности, поскольку конкретных инициатив от Вашингтона в Москве не получали, а сама Россия с подобными инициативами выступать теперь не станет.

"Мы слышали и ранее заявления администрации США о необходимости привлечения других стран к этому договору, насколько это реалистично мы не знаем, конкретных инициатив от американских партнеров мы не получали, в соответствии с линией президента сами в этой области с инициативами выступать больше не собираемся, ибо делали это уже неоднократно",- сказал Песков журналистам.

AP Photo / J. David Ake Сокрушительный удар по стабильности: США заявили о выходе из ДРСМД

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты".