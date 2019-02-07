Журналист в Казахстане отморозил нос в прямом эфире – видео

Казахстан накрыли аномальные морозы, и корреспондент телеканала "Хабар 24" вышел на одну из остановок Астаны, чтобы узнать, как граждане переживают лютый мороз. Однако от долгого пребывания на морозе мужчина не заметил, как отморозил кончик собственного носа.

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Корреспондент телеканала "Хабар 24" Асхат Ниязов получил обморожение во время выпуска новостей в прямом эфире.

ЧП произошло рано утром 6 февраля - мужчина опрашивал жителей города, как они переживают накрывшие республику морозы и не страшно ли им выходить на улицу.

На вопрос телеведущей о том, сколько градусов на улице, журналист ответил, что, по его ощущениям, примерно минус 43 градуса. (В действительности термометры показывали 31 градус мороза).

Несмотря на это, Ниязов продолжал отважно проводить блиц-опросы на остановке, когда ведущая заметила, что кончик его носа прямо на глазах побелел.

"Асхат, ты пока идешь… Ты тепло одет, ты хоть нос прикрывай, по-моему, он у тебя отморозился. Тебе не видно, но он белый", - сказала телеведущая.

Только тогда журналист обратил внимание на то, что не чувствует носа.

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"Ну и, судя по тому, что вы говорите, что у меня нос белый, я его не чувствую, давайте закончим это прямое включение, и я пойду отогреваться, если позволите", - сказал он.

Это будет самым правильным решением, заметила ведущая.

По прогнозам синоптиков, аномальные холода сохранятся в Казахстане до 9 февраля.