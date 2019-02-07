Журналист в Казахстане отморозил нос в прямом эфире – видео

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Корреспондент телеканала "Хабар 24" Асхат Ниязов получил обморожение во время выпуска новостей в прямом эфире.
ЧП произошло рано утром 6 февраля - мужчина опрашивал жителей города, как они переживают накрывшие республику морозы и не страшно ли им выходить на улицу.
На вопрос телеведущей о том, сколько градусов на улице, журналист ответил, что, по его ощущениям, примерно минус 43 градуса. (В действительности термометры показывали 31 градус мороза).
Несмотря на это, Ниязов продолжал отважно проводить блиц-опросы на остановке, когда ведущая заметила, что кончик его носа прямо на глазах побелел.
"Асхат, ты пока идешь… Ты тепло одет, ты хоть нос прикрывай, по-моему, он у тебя отморозился. Тебе не видно, но он белый", - сказала телеведущая.
Только тогда журналист обратил внимание на то, что не чувствует носа.
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"Ну и, судя по тому, что вы говорите, что у меня нос белый, я его не чувствую, давайте закончим это прямое включение, и я пойду отогреваться, если позволите", - сказал он.
Это будет самым правильным решением, заметила ведущая.
По прогнозам синоптиков, аномальные холода сохранятся в Казахстане до 9 февраля.