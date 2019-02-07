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В Литве появился Tinder для знакомства человека с собакой

В Литве появился Tinder для знакомства человека с собакой

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
В мире
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На главном экране показывают профили питомцев: кнопка в виде крестика означает переход к следующей собаке, а "сердечко" значит, что животное вам понравилось и вы готовы встретиться с ним в приюте.

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. В Литве выпустили приложение GetPet для Android, с помощью которого можно познакомиться с собаками из приютов, сообщает Buro 24/7.

По аналогии с популярным сервисом знакомств Tinder, у животных есть профили с фотографиями с описанием, в которых указываются пол, возраст и другие важные детали.

На главном экране показывают профили питомцев: кнопка в виде крестика означает переход к следующей собаке, а "сердечко" значит, что животное вам понравилось и вы готовы встретиться с ним в приюте. После этого с собакой можно пообщаться и решить, хотите ли вы забрать ее к себе.

Пока приложение работает только в Литве, а создатели GetPet хотят добавить в приложение кошек и других животных.

В Литве появился Tinder для знакомства человека с собакой
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
В Литве появился Tinder для знакомства человека с собакой
Теги:
собаки, Животные, Литва, мобильное приложение, приложение, знакомство



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