По следам далекой войны: Панджшерское ущелье 30 лет спустя

Военный обозреватель Александр Хроленко - о том, как сегодня живет народ Афганистана, о чем мечтает, на кого надеется и какие ошибки прошлого готов учесть.

Наш путь в Панджшерское ущелье начался в Кабуле до рассвета. Несмотря на ранний час город был полон движения. Кутаясь в легкие ткани, трудолюбивые афганцы пешком, на велосипедах и автомашинах спешили сквозь мрак и холодный дождь к светлому будущему, которое задержалось на несколько десятков лет.

Транспорт – зеркало экономики. По дороге мы ознакомились с популярной в стране линейкой транспортных средств. Преобладают бывалые праворульные "японки" и разнокалиберные "барбухайки", щедро украшенные восточным орнаментом (никто не запрещает жить красиво).

Sputnik Узбекистан Современный Афганистан в цифрах

Повсюду – на древних и новых стенах, на плакатах, на стеклах автомобилей – встречают и провожают портреты самого успешного противника советских войск в Афганистане, уроженца Панджшера и национального героя Ахмада Шаха Масуда. Изображение президента Мохаммада Наджибуллы можно увидеть гораздо реже, однако в исламской республике две эти исторические фигуры максимально близки и обе вдохновляют народ.

Большинство афганских граждан живут небогато, но люди держатся с достоинством (дорогу переходят в любом месте, даже не глядя на автомобили). Лишь изредка у обочины встречаются нищие в никабах, которые не просят, а практически требуют подаяние. Это явление и несвойственные афганской культуре никабы – явный диссонанс.

© Sputnik / В. Киселев Паранджа-распространенный вид одежды афганских женщин.

Следы партнерства

По пути в Панджшер мы ненадолго заехали на базу хранения боевой техники советского производства. Беспорядочно расставленные под открытым небом сотни бронированных машин с открытыми люками и моторными отсеками – весьма удручающее и поучительное зрелище. Это оружие 30 лет назад СССР оставил (подарил) правительственной армии Демократической Республики Афганистан (ДРА). Волею истории в 1990 годах боевая техника оказалась в руках моджахедов и перекочевала в частную собственность.

В начале XXI века пришли Соединенные Штаты и реализовали программу выкупа у населения старого, но действующего оружия с боекомплектом (потратили более 25 миллионов долларов). Так бронетехника оказалась на площадке хранения. А осенью 2018 года по просьбе американцев в Афганистан прилетели украинские специалисты и старательно вывели из строя двигатели и прицелы вполне исправных танков, боевых машин пехоты и реактивных систем залпового огня. Такое вот партнерство "Меча и орала".

Вероятно, добродетельные американцы опасаются непредсказуемости, то есть абсолютной внутренней свободы афганцев, которые способны найти новое применение старым танкам и направить их против незваных заокеанских гостей. Полагаю, совершенно неслучайно в художественном фильме Geostorm (Warner Bros. Pictures. 2017) изощренные американцы пытаются разом уничтожить всех противников на планете климатическим оружием, и начинают с Афганистана.

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Стратегическое положение страны на протяжении всей ее истории привлекает недобрых соседей. Афганистан видят одним из главных путей к богатствам Индии и водам Персидского залива. Афганцы неизменно боролись с вторжениями, и побеждали. Впрочем, со старыми танками американцы явно опередили ход истории.

Мирная провинция

Ущелье и река Панджшер протяженностью 115 километров примыкают с юга к горному массиву Гиндукуш. Из Кабула попасть сюда можно через Чарикарскую долину провинции Парван. Дорога умиротворяет, легендарное ущелье, где каменные карнизы веками нависают над головами странников, очаровывает суровой красотой. Однако вооруженные полицейские и строгая проверка документов на панджшерском блок-посту напоминают: окружающее нас великолепное спокойствие гор обманчиво, Афганистан переживает не лучшие времена.

© Sputnik / В. Киселев На пастбище. Панджшерское ущелье. Исламская Республика Афганистан.

Сегодня провинция Панджшер – мирная и особо охраняемая территория. Нас встретили приветливые люди и заботливо ухоженные поля. В начале 1980-х здесь проходили самые ожесточенные бои правительственных сил ДРА и советских войск – с вооруженными формированиями афганских моджахедов под руководством Ахмада Шаха Масуда. В течение нескольких лет в ущелье состоялась целая серия различных по целям, задачам и составу участников общевойсковых операций.

Для понимания масштаба боевых действий: общая численность моджахедов в Панджшерском ущелье достигала 5 000 человек. И только в "седьмой" операции участвовали 2600 афганских и 11 тысяч советских военнослужащих, применялись 390 самолетов и вертолетов (включая бомбардировщики), 39 артиллерийских батарей.

За воинскую доблесть, проявленную в Панджшере, звания Героя Советского Союза были удостоены 18 советских солдат и офицеров. После каждой операции устанавливался частичный и временный контроль правительственных войск над ущельем. Затем Масуд формировал новые отряды, налаживал управление, укреплял разрушенные оборонительные позиции, пополнял запасы оружия и боеприпасов (караваны шли из Пакистана). Труднодоступное ущелье с многочисленными ответвлениями самой природой было приспособлено для эффективной партизанской борьбы. Берега реки Панджшер до сих пор усеяны ржавыми остовами бронемашин.

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Национальный герой Афганистана Ахмад Шах Масуд – этнический таджик, уроженец села Джангалак (таджики – выходцы с территории нынешней Самаркандской области Узбекистана – поселились в Панджшерском ущелье более 700 лет назад, в начале XIV века). Антикоммунистическую и антиправительственную деятельность, фактически религиозную войну Масуд начал в двадцатилетнем возрасте (в 1973 году), и задолго до появления в Афганистане советских войск очистил Панджшер от правительственных структур и сил.

После длительного периода вооруженной борьбы и после свержения Мохаммада Наджибуллы власть в стране захватили моджахеды. Ахмад Шах Масуд стал министром обороны, однако в 1992 – 1996 годах по-прежнему воевал с различными вооруженными группировками, в частности с отрядами Гульбеддина Хекматияра (моджахеды всегда были неоднородны по национальному составу и религиозным пристрастиям). Затем на военно-политической сцене появились талибы, которые в 1996 году овладели Кабулом. Масуд вернулся в Панджшер. И в сентябре 2001 года погиб от рук террористов "Аль Каиды", при содействии западных спецслужб.

В Панджшерском ущелье находится священное для афганцев место – мавзолей национального героя. Там нет очередей, но люди постоянно приходят к Ахмаду Шаху Масуду, мы видели это.

Взгляд сквозь время

В поездке нас благосклонно сопровождал уроженец Панджшерского ущелья, выпускник ВГИКа и до недавнего времени гендиректор киностудии "Афганфильм", интеллигентнейший и уважаемый соотечественниками Ибрагим Арифи. У стен мавзолея Масуда мы попытались обобщить события недавней истории. Привожу беседу без купюр.

- Господин Арифи, сегодня в Панджшерском ущелье мы увидели мирную жизнь, следы давних боев и бедствий. И все же вам понятнее, насколько изменилась жизнь людей в провинции за тридцатилетие после вывода советских войск.

- Многое изменилось в ущелье, и всюду в Афганистане, но кардинально изменить жизнь людей не так просто. Радикальных перемен нет, и мы значительно отстаем в развитии от ближайших соседей – Таджикистана, Пакистана, Ирана. В целом Афганистан выглядит как самое последнее африканское государство. Люди в Панджшере живут мирно, но очень бедно.

Тридцать лет назад на месте, где мы беседуем, проходила линия фронта: здесь оборонялся Масуд, а со стороны Кабула наступали советские войска. И я очень рад, что советская армия ушла, потому что война много лет разрушала давнюю дружбу народов России и Афганистана. Теперь люди осознают, что Советский Союз и Россия – не враги Афганистана, что было доброе желание, которое не смогли реализовать военными средствами. И то, что сегодня мы видим в Афганистане – дороги, тоннели, промышленные предприятия, – это все построили за 90 лет русские и советские люди.

После ухода советской армии еще 10 – 15 лет шла страшная война с талибами. Неподалеку вы видели следы лагеря беженцев, в котором размещались 500 тысяч человек из захваченной террористами провинции Парван. Люди испытывали огромные лишения, не хватало хлеба, питались впроголодь, один раз в день – только чтобы не умереть.

После атаки "Аль-Каиды" в Соединенных Штатах в 2001 году Запад ввел в Афганистан свои войска. Они делали все как-то по-американски – много шоу, мало толку и настоящей помощи или дружбы. Кое-что построили, например, асфальтированную дорогу в Панджшере. Итальянские медики опекают больницу в городе Базарак, но изначально этот объект построили как штаб советских войск. Позднее там размещалась база Масуда.

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- Чего не хватает Афганистану для развития, или что мешает?

- Недобрые соседи. Не имею в виду вас. Вот сегодня жители ущелья говорили: та давняя война была честной. Мы воевали, кто-то ошибся, мы или вы – уже не так важно. Война закончилась, и поскольку мы соседи, то должны дружить – сильно и бескорыстно. Как со стороны Афганистана, так и со стороны России, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и других стран. Влияние России в регионе по-прежнему велико. Люди здесь считают, что без России некоторые государства в Центральной Азии просто исчезли бы, а их территории захватили бы террористы или американцы. Думаю, люди правильно думают. Влияние добрых соседей должно преобладать.

И еще для развития необходим патриотизм, который мы потеряли. Афганцы уже не те, что были 30 лет назад. У многих появилась любовь к деньгам и богатству – для себя, а не для страны и не для народа. Здесь в Панджшере можно увидеть очень много бедных домов, на фоне которых выделяются дворцы руководителей, построенные на крови наших панджшерцев. Плохо, что руководители присвоили финансовую помощь из Пакистана, Ирана, Турции, ОАЭ и других стран. Для народа ничего не хотят, только для себя и своих детей, которых отправляют жить за границу (где безопаснее). Бедность тормозит развитие регионов. За сорок лет войны (1979 – 2019 – ред.) многие люди перестали верить в пользу образования, и не хотят отправлять детей в школу.

В Афганистане редко строятся промышленные предприятия. В запущенном состоянии находится сельское хозяйство. После Советского Союза никто не строил здесь водохранилища. А богатства, которые находятся в недрах (здесь неподалеку добывают изумрудные руды и лазурит), требуют добычи, обработки, то есть значительных инвестиций.

Возможно, в будущем Афганистан станет независимым и благополучным. Пока мы зависим от помощи 43 государств, сложно говорить о развитии и свободе.

Запад есть Запад

Хочется коснуться характерных особенностей западной помощи афганскому народу, хотя бы на примере итальянской медицины.

В административном центре провинции – городе Базарак мы заглянули на территорию больницы, которую опекают итальянские медики. Однако дальше сторожки не прошли. Никто из медиков не решился рассказать российским журналистам о своем благородном деле, и даже просто выйти, поздороваться. Возможно, потому, что в начале ноября в этой больнице за пять часов скончались 12 новорожденных детей в возрасте от одного до пятнадцати дней.

В день гибели дети находились в отделении интенсивной терапии. По словам сотрудников отделения, причина смерти – гнойная инфекция. Итальянские медики отрицают любые предположения о халатности персонала, а полиция не исключает подобной версии. Оснований достаточно.

В глазах западных партнеров жизни афганцев почти ничего не стоят, за массовые убийства мирных граждан никто не несет ответственности. По данным ООН, в Афганистане только за первое полугодие 2018 года было убито 149 мирных жителей, и ранено 204. За последние десять лет в стране погибли свыше 41 тысячи граждан, и более половины жертв составляют женщины и дети.