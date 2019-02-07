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Ситуация в Сирии

В Совбезе Кыргызстана заявили, что боевики из Сирии угрожают странам ЦА

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В мире
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Между тем, вопрос открытия второй российской авиабазы на юге Кыргызстана не рассматривается ни на уровне президента, ни на уровне Совбеза.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Боевики из Сирии представляют угрозу для стран Центральной Азии, заявил секретарь Совета безопасности Кыргызстана Дамир Сагынбаев. По его словам, современные угрозы, существующие не только в Кыргызстане, но и во всем мире, показывают, что "терроризм и экстремизм набирает большие силы и средства".

"ИГ*, которая потерпела поражение в Сирии, постепенно перемещается на север Афганистана, существует угроза безопасности Центральной Азии", — цитирует Дамира Сагынбаева РИА Новости.

Между тем, секретарь Совбеза отметил: Кыргызстан не рассматривает вопрос открытия второй российской авиабазы на юге страны ни на уровне президента, ни на уровне Совета безопасности. По его словам, "те базы, которые есть в Таджикистане и в Кыргызстане, в совокупности с правоохранительными органами, дают серьезную силу для того, чтобы дать отпор намерениям боевиков".

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США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Ираке и Сирии, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. В декабре президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска будут выведены из Сирии в связи с победой над ИГ. В январе СМИ сообщили, что американцы вывезли из Сирии наземную военную технику.

* "Исламское государство", ИГ — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.

Теги:
Сирия, Боевики



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