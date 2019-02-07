В Совбезе Кыргызстана заявили, что боевики из Сирии угрожают странам ЦА

Между тем, вопрос открытия второй российской авиабазы на юге Кыргызстана не рассматривается ни на уровне президента, ни на уровне Совбеза.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Боевики из Сирии представляют угрозу для стран Центральной Азии, заявил секретарь Совета безопасности Кыргызстана Дамир Сагынбаев. По его словам, современные угрозы, существующие не только в Кыргызстане, но и во всем мире, показывают, что "терроризм и экстремизм набирает большие силы и средства".

"ИГ*, которая потерпела поражение в Сирии, постепенно перемещается на север Афганистана, существует угроза безопасности Центральной Азии", — цитирует Дамира Сагынбаева РИА Новости.

Между тем, секретарь Совбеза отметил: Кыргызстан не рассматривает вопрос открытия второй российской авиабазы на юге страны ни на уровне президента, ни на уровне Совета безопасности. По его словам, "те базы, которые есть в Таджикистане и в Кыргызстане, в совокупности с правоохранительными органами, дают серьезную силу для того, чтобы дать отпор намерениям боевиков".

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США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Ираке и Сирии, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. В декабре президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска будут выведены из Сирии в связи с победой над ИГ. В январе СМИ сообщили, что американцы вывезли из Сирии наземную военную технику.

* "Исламское государство", ИГ — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.