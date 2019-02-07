Афганский политик: мы можем стать похожи на Сирию

Член афганского парламента считает, что американцы ничего не смогут сделать в Афганистане в одиночку, и всем странам необходимо объединиться.

ТАШКЕНТ, 7 фев - Александр Хроленко. Влиятельный афганский политик Мохаммад Алам Изидьяр в течение нескольких созывов занимает должность первого заместителя председателя верхней палаты афганского парламента. Изидьяр считает, что некоторые круги в правительстве прямо или косвенно поддерживают "Талибан"* и создают почву для перемещения нестабильности в соседние страны Центральной Азии.

- Господин Изидьяр, в России и других странах СНГ с большим вниманием относятся к тревожным событиям, происходящим в Афганистане. В России помнят ваши визиты и ваше выступление в Совете Федерации в Москве. Вероятно, имеет большое значение дальнейшее развитие межпарламентского взаимодействия Афганистана с Россией, и в особенности с центрально-азиатскими странами СНГ. Как вы оцениваете эту работу, и какого результата ожидаете?

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- Спасибо, приветствую вас. Да я был в российском Совете Федерации, и почти полтора часа проходила наша беседа. Происходящие в Афганистане события – продолжение войны, присутствие США и деятельность "Исламского государства"* на севере Афганистана – очень беспокоят регион, угрожают и России, и всему миру.

Мы в Кабуле много думаем о развитии межпарламентских связей с соседями, не раз обсуждали это в парламенте, и считаем, что без сотрудничества наших соседей невозможно восстановить мир в Афганистане. На пути к миру в нашей стране Россия играет значительную роль, и должна участвовать во всех переговорах по урегулированию. Афганистан нуждается в международном консенсусе.

Безусловно, мы – представители народа в парламенте – высказываем волю народа. То, что мы делали, и будем делать в дальнейшем, имеет в основе мнение народа Афганистана, адресованное правительству. Мы надеемся на положительный результат. И межпарламентское взаимодействие может в значительной степени повлиять на процесс политического урегулирования проблем.

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Наше видение двусторонних и многосторонних отношений мы ясно и четко изложили на двух конференциях в Москве и Сочи, в которых я участвовал. Мы также эффективно обсуждали международное взаимодействие парламента с политическими организациями, гражданским обществом. Мы стараемся продолжать и развивать наши дружеские отношения на международных конференциях, особенно тех, где обсуждаются темы борьбы с терроризмом , наркотиками и взаимодействие по этим направлениям между разными странами.

Для нашего народа очень важно понимание, что талибы в Афганистане – это террористическая группировка. И мы не приемлем поддержки талибов со стороны любого из государств. И в российском Совете Федерации я предостерег российских коллег от опасности контактов с Талибаном*.

- Хотелось бы коснуться взаимоотношений между Афганистаном и Таджикистаном. Порой таджико-афганское границу называют наиболее горячей в регионе, что вы думаете по этому поводу?

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- Отношения между Афганистаном и Таджикистаном на уровне двух государств и народов очень хорошие и глубокие. Между нами много общего, начиная с культуры и языка. Укрепляются дружественные контакты, развивается приграничная торговля. На уровне двух народов проблем нет. Однако тревожит активность террористов в приграничных горных районах, где создаются военизированные базы, логистическая система для перевозки наркотиков в Европу, и в конечном итоге – условия для дальнейших террористических атак. Об этой повестке противника мы сообщили таджикскому государству.

Мы не видим принципиальной разницы между террористами группировок Талибан* и "Исламское государство"*, к примеру, в приграничном уезде Вардудж провинции Бадахшан. Террористы помогают друг другу, и это угрожает не только Таджикистану, но и всем странам СНГ, включая территорию Кавказа и России. Мы все несем ответственность за безопасность страны и мира.

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- Господин Изидьяр, на этом тревожном фоне все-таки развивается экономическое взаимодействие между Афганистаном и Таджикистаном. Станы участвуют в большом экономическом проекте, который может обеспечить недорогим электричеством северные провинции Афганистана , но здесь возникает проблема сохранности инфраструктуры. Как вы считаете, возможно ли осуществление большого проекта?

- Да, региональная безопасность важна и в сфере экономики. Есть еще проект железной дороги. Афганистан готов взаимодействовать по многим направлениям – с пользой для Таджикистана и других стран СНГ. Государства и народы готовы к такому сотрудничеству. И, полагаю, ситуация в сфере безопасности не настолько плоха, чтобы мы не смогли обеспечить реализацию проекта. Напомню, Афганистан и Индия уже построили гидроэлектростанцию "Салма" на реке Харирод. ГЭС способна вырабатывать до 42 МВт электроэнергии, и обеспечивать орошение 75 тысяч га сельхозугодий.

- Скоро будет 30-летие вывода Советских войск из Афганистана. Как вы считаете, могла ли после этого события история Афганистана сложиться иначе? И каким вы видите будущее своей страны?

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- Если бы советские войска остались в Афганистане, не думаю, что ситуация изменилась бы к лучшему. Вот, сейчас в нашей стране присутствуют США, и много лет нечего не меняется… Ввод войск в Афганистан –историческая ошибка СССР. Из этого до сих пор проистекают некоторые проблемы Афганистана, к примеру, влияние на государство партии "Джамиат-и-Ислами".

Прошлое надо оставить в прошлом, и я еще раз подтверждаю необходимость развития новых отношений между Афганистаном и Россией. Мы должны открыть новую страницу истории.

- И все же, господин Изидьяр, каким вы видите будущее Афганистана?

- К сожалению, не так хорошо вижу будущее, потому что день за днем ситуация в Афганистане усложняется. Наши соседи разрозненно борются здесь за собственные интересы. До тех пор, пока эти страны не объединят усилия, не заключат соглашения, в Афганистане не будет мира. Скорее мы станем похожи на Сирию. Поэтому мы прямо заявили американцам, что они ничего не смогут сделать в одиночку, должны собраться все вместе, ведь от Афганистана идет угроза всему миру.

* террористическая группировка, запрещенная в РФ и ряде других стран.