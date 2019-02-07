Таджикистан намерен модернизировать систему мониторинга Сарезского озера

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. В Таджикистане в ближайшее время начнут реализацию нового проекта Азиатского Банка Развития (АБР) по модернизации технических средств для мониторинга Сарезского озера на сумму 3,5 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Рустам Назарзода.
"Главным сегментом проекта АБР является полная замена всего оборудования, установленного на Усойском завале для ежедневного мониторинга озера. Также будет расширена система раннего оповещения населения на случай возможного прорыва плотины до границы с Узбекистаном", - сказал он.
Всю систему заменят, хотя нынешнее оборудование работает безотказно. Служба наблюдения получит современное оборудование. Реализация проекта также позволит улучшить условия несения службы сотрудников ведомства на плотине Сарезского озера.
На самой дамбе расставлены датчики, а непрерывно дежурящие операторы контролируют отметки воды и другие параметры в точках наблюдения. При резких изменениях водного уровня они должны немедленно объявить тревогу.