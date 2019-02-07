Таджикистан намерен модернизировать систему мониторинга Сарезского озера

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. В Таджикистане в ближайшее время начнут реализацию нового проекта Азиатского Банка Развития (АБР) по модернизации технических средств для мониторинга Сарезского озера на сумму 3,5 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Рустам Назарзода.

"Главным сегментом проекта АБР является полная замена всего оборудования, установленного на Усойском завале для ежедневного мониторинга озера. Также будет расширена система раннего оповещения населения на случай возможного прорыва плотины до границы с Узбекистаном", - сказал он.

Всю систему заменят, хотя нынешнее оборудование работает безотказно. Служба наблюдения получит современное оборудование. Реализация проекта также позволит улучшить условия несения службы сотрудников ведомства на плотине Сарезского озера.

© Sputnik / Ратушенко Зачем Таджикистан сливает Китаю Сарезское озеро

Сарезское озеро расположено в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Длина озера — около 70 километров, максимальная глубина — около 500 метров, уровень воды — примерно 3255 метров над над уровнем моря, объем воды — более 17 квадратных километров. Озеро возникло в результате 9-балльного землетрясения в марте 1911 года, перекрывшего русло реки Бартанг. Озеро представляет опасность для населенных пунктов, расположенных ниже по течению, так как в случае прорыва огромная масса воды селевым потоком пройдет практически до Аральского моря.

На самой дамбе расставлены датчики, а непрерывно дежурящие операторы контролируют отметки воды и другие параметры в точках наблюдения. При резких изменениях водного уровня они должны немедленно объявить тревогу.