Мамаев против СИЗО: к матчу все готово, но когда он пройдет?

По данным СМИ, арестованный футболист Павел Мамаев примет участие в футбольном матче в СИЗО "Бутырка" 14 февраля.

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. Матч в СИЗО "Бутырка" между командой арестованного футболиста ФК "Краснодар" Павла Мамаева и сборной ФСИН может состояться в любой день, для него все готово, сообщила РИА Новости заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии столицы Ева Меркачева.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что игра состоится 14 февраля.

По словам Меркачевой, идея проведения этого матча появилась давно, ее предложили Мамаеву, он поддержал. При этом Меркачева отметила, что пока не может подтвердить, пройдет ли матч именно 14 февраля.

"Документа с печатью я пока не видела", - добавила она.

По ее словам, для проведения матча все готово.

"Поле, ворота, табло, натянуты баннеры, пошита форма. Планируется, что на матче будут журналисты", - рассказала Меркачева.

Также она отметила, что футболист Александр Кокорин точно не будет участвовать в матче, поскольку у него болит нога из-за травмы.

Две потасовки с участием Мамаева и Кокорина произошли 8 октября. Уголовное дело возбуждено по статьям "хулиганство в составе группы лиц" и "побои". Санкция статьи "хулиганство" предполагает до семи лет заключения. Тверской суд Москвы в среду продлил срок содержания под стражей Мамаеву и Кокорину, его младшему брату Кириллу и Александру Протасовицкому до 8 апреля.